Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü çıkışı! Cemevleri ibadethanedir nokta

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rutin çıkışları devam ediyor. İmamoğlu'nun bugünkü çıkışı cemevleri. İmamoğlu "Cemevleri bizim ibadethanelerimizdir, nokta" dedi.

Toplumsal konulara dair her konuda, açıklamaları gündem olmayı başaran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni demeçleri cemevleri ile ilgili oldu.

Bakırköy Belediyesi ziyaretinden sonra, inşaatı biten ve hizmete giren Bakırköy Kültür Merkezi ve Cemevi’ne geçen İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada cemevleri hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

İmamoğlu özetle şunları söyledi;

“Cemevlerimiz, bizim ibadethanelerimizdir. Nokta! Öylesi, böylesi yoktur. Bu ibadethane anlayışına, maneviyatına yakışan cemevlerimizin olması, var olanların da revizyonu konusunda da İBB olarak, İstanbul halkının tümünün vicdanı adına borçluyuz ve ödemekle de yükümlüyüz.

Kamu, hangi ibadethaneye nasıl davranıyorsa, bütün ibadethanelere de eşit mesafede davranmanın sorumluluğunu taşımak zorundadır.

Kamu, Alevi vatandaşlarımıza borçludur ve borcunu ödemek zorundadır.”

İmamoğlu şöyle devam etti;

Ben, bu anlamda İBB adına, hiçbir zaman siyasi malzeme yapmaksızın sorumluluğunu yerine getirecek bir belediye başkanı olmayı taahhüt ediyorum.”