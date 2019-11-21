Azize dizisini hamamda tecavüz kurtaramadı! Reytingler çakıldı

Kolay reyting hedefleyen diziler kervanına Kanal D'nin Azize'si de katıldı. Tanıtımları haftalar önce Kanal D ekranlarında dönmeye başlayan dizi Azize ilk bölümünde tecavüzle izleyici avlamaya çalıştı. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Hande Erçel, Mustafa Yıldırım gibi güçlü oyuncu kadrosu olan dizinin hamam sahnesi olay oldu! Sosyal medyada gecenin konusu oldu.