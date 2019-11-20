HABER /  BEŞİKTAŞ

Mehmet Ayan: Beşiktaş-Emre Kılınç haberleri dibine kadar doğru

“Kırmızı Çizgi Fitbol” moderatörü Mehmet Ayan, ''Beşiktaş-Emre Kılınç haberleri dibine kadar doğru. Beşiktaş ve Abdullah Avcı'nın Emre Kılınç ile yakından ilgilendiği, devre arasında transfer etmek istediği yüzde 100 doğru.'' dedi.

İNTERNETHABER'İN YOUTUBE KANALINA ABONE OLMAK İÇİN TIKLAYIN

İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan “Kırmızı Çizgi Fitbol” programında Mehmet Ayan, transferin gözde ismi Emre Kılınç iddiaları konusunda açıklamalarda bulundu.

''Beşiktaş-Emre Kılınç haberleri dibine kadar doğru''
Beşiktaş'ın Emre Kılınç'ı transferi etmek istediğini belirtirken şu ifadeleri kullandı; ''Beşiktaş-Emre Kılınç haberleri dibine kadar doğru. Beşiktaş ve Abdullah Avcı'nın Emre Kılınç ile yakından ilgilendiği, devre arasında transfer etmek istediği yüzde 100 doğru.''

Beşiktaş'ın en büyük avantajı
Beşiktaş'ın bu transferde avantajlı olduğunu ifade eden Ayan, ''Beşiktaş'ın Sivasspor'a karşı avantajı sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması. Lig başında istemişlerdi. Sivasspor 3 milyon euro istemişti. Beşiktaş şu an için bu rakamı çekebildiği kadar aşağıya çekip Emre Kılınç'ı transfer etmek istiyor.'' şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Antalya'da korkunç olay! İç çamaşırıyla gidip yardım istedi
Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü çıkışı! Cemevleri ibadethanedir nokta
Bakan Varank duyurdu! İlk özel tohum sertifikasyon merkezi kuruluyor
15 Temmuz'u bilen 'yine kaşınanlar var' diye yazdı Fehmi Koru uyarıya kulak verdi
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan önemli EYT açıklaması: Her şeyi denedik
Vedat Muriç Lazio'nun radarında! Ocak'ta geliyorlar
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin en çok vergi ödeyen kurumları belli oldu
ASDEP nedir ASDEP başvuruları ne zaman 2019
Vedat Muriç ve Kruse'den Fener'e kötü haber
Hazine ve Maliye Bakanlığı raporu: TRT 2018 yılında 92 milyon lira zarar etti
Ozan Tufan'ın Premier Lig hayali yalan oldu
Şişli tecavüz çığlıklarıyla yankılandı! Yol kenarında çırılçıplak bulundu
Yorumlar