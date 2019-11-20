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Türkiye'nin en çok vergi ödeyen kurumları belli oldu

Türkiye'nin Kurumlar Vergisi rekortmeni 10.6 milyar lira vergi tahakkuk ettirilen Merkez Bankası oldu. 2018 yılı vergilendirme döneminde toplamda ise 85,3 milyar TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi.

Merkez Bankasını sırasıyla, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Petrolleri AŞ, İSDEMİR, ERDEMİR, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Eti Maden takip etti.

Kurumlar vergisi beyannamesi

Türkiye genelinde 2018 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyanlarına ilişkin olarak 2019 yılı Nisan ayında 785 bin 656 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verildi.

Toplam 85 milyar 262 milyon

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre verilen kurumlar vergisi beyannameleri ile 430 milyar 878 milyon 66 bin 609 TL matrah beyan edildi ve beyan edilen bu tutar üzerinden 85 milyar 262 milyon 503 bin 276 TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi.

Listenin tamamı şöyle:

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