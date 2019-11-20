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Şişli tecavüz çığlıklarıyla yankılandı! Yol kenarında çırılçıplak bulundu

Demirören Haber Ajansı

ŞİŞLİ'deki Feriköy Mezarlığı'ndan kadın çığlıkları duyan akaryakıt istasyonu çalışanları, yolun kenarında bulunan tabelaların altında çırılçıplak kadınla karşılaştı. Talihsiz kadın kendisine tecavüz edilmek istendiğini belirtti.

Kadını istasyon tarafına getiren çalışanlar, kadına akaryakıt istasyonunun personel kıyafetlerinden verdi. İsmi öğrenilemeyen kadın, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Kaçan otomobil gözlerden kayboldu

Bu sırada, kadına tecavüz etmeye çalışan şüphelinin kullandığı iddia edilen otomobil mezarlıktan çıkarak, Sıracevizler Caddesi'nden Dolmabahçe-Bomonti Tüneli istikametine doğru hareket etti. Bariyerlere çarparak kaçan otomobil kısa sürede gözlerden kayboldu.

Kadın 'imdat' diye bağırıyordu

Akaryakıt istasyonu müdürü Cemal Bilge, “Çalışırken bir ses duyduk. Koştuk geldik, bir kadın tabelanın altında çırılçıplaktı. Elbise getirdik. Kadın 'imdat' diye bağırıyordu" dedi.

Araba terkedilmiş halde bulundu

Mezarlıktan çıktıktan sonra bariyerlere çarparak ilerleyen şüpheliye ait olduğu öne sürülen otomobil, Sıracevizler Caddesi'nde bulunan Feriköy Mezarlığı girişinde terk edilmiş olarak bulundu. Polis şimdi her yerde şüpheliyi arıyor.

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