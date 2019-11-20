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Serdar Ali Çelikler: Moses devre arasında gitsin

Serdar Ali Çelikler, Kırmızı Çizgi Fitbol programında Fenerbahçe'nin Victor Moses'i bir anca önce göndermesi gerektiğini söyledi.

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Kırmızı Çizgi Fitbol programı yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Chelsea'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Moses ve Max Kruse hakkında konuştu.

''Vedat'ı iğneyle felan oynatacaklar''
Vedat Muriç'in Malatyaspor maçında oynayacağını belirten Çelikler, ''Vedat'ı iğneyle felan oynatacaklar. Şimdi şöyle bir şey var. Fenerbahçe'de Moses'la Max Kruse dışında herkes elinden geleni ardına koymuyor.'' dedi.

''Hemen devre arasında gitsin''
Max Kruse ve Moses'i eleştiren Çelikler, ''Bu arkadaşlarımız biraz soğuk, uzakta duruyor. Hemen devre arasında gitsin. Kiralık aşktan güzel dizi olur. Başka da bir şey olmaz. Ama Max Kruse bu takıma öyle gelmedi. Lider olsun diye geldi. Nargileye asılmaktan. Dön babacım dön.'' şeklinde konuştu.

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