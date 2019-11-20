Gönenç Gürkaynak kimdir? 2018 yılı vergi rekortmenleri listesinde ilk iki isim gizli

2018 yılı vergi rekortmenleri listesinde bu yıl dikkat çeken bir isim yer aldı. Listenin başında yer alan Türkiye birincisi ile ikincisinin ismi ise gizli tutuldu.

Türkiye'nin 2018 yılı kurumlar vergisi rekortmeni 10 milyar 610 milyon 547 bin 65 lira vergi tahakkuk ettirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu. 2018 yılında en çok vergi ödeyen ilk iki rekortmeni ise merak konusu oldu. Zira bu kişilerin kimler olduğu, hangi alanda iş sahibi oldukları açıklanmadı.

Rahmi Koç üçüncü, Şarık Tara dördüncü sırada

Gelir vergisi beyannameleri ile 87 milyar 914 milyon 102 bin 970 lira matrah beyanında bulunulurken, bu tutar üzerinden 23 milyar 617 milyon 67 bin 834 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin 3. sırasında 54 milyon 169 bin 334 lirayla Mustafa Rahmi Koç yer aldı. Geçen yılın birincisi Şarık Tara da 36 milyon 215 bin 996 liralık vergiyle dördüncü sırada yer buldu.

Listedeki Gönenç Gürkaynak kimdir?







Türkiye'de en çok vergi ödeyen ilk 10 kişi arasında bir isim dikkat çekti. Bu kişi Gönenç Gürkaynak oldu. Gönenç Gürkaynak ne bir işadamı ne sanayici. Kendisi bir avukat. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Gönenç Gürkaynak, Harvard Üniversitesi’nden yüksek lisans yapmış bir isim. Uluslararası alanda avukatlık yapan Gönenç Gürkaynak, 2017 yılı vergi listesine de girmişti. Bir çok ünlü işadamını sollayarak vergi rekortmenleri listesine bir kez daha giren Gönenç Gürkaynak, twitter hesabından şunları yazdı:

Gelir vergisi rekortmenleri arasında bu sene tüm Türkiye'de 9. olmuşum. Herkes vergisini benim gibi memnuniyetle kuruşu kuruşuna ödese, dolaylı vergilerle ihtiyaç sahiplerine yüklenileceğine, adil, objektif ve şeffaf kamu maliyesi politikası oluşturulsa, hep güzel günler görürüz. pic.twitter.com/UA8h11uyP6 — Gönenç Gürkaynak (@GurkaynakGonenc) November 20, 2019



Okul ve yeşil için memnuniyetle veririm

-Her yıl Türkiye'nin her iline okul yaptırabilecek gelir vergisini memnuniyetle başımla beraber veriyorum. O okullar yapılsın ki çocuklarımız adil ve şeffaf bir kamu maliyesi rejimi kursunlar. Vergi vermekte ve kamu kaynağını doğru kullanmakta yarışsınlar. Gönençli günler görelim.

-Her yıl Türkiye'nin her iline 31000 ağaçlı ormanlar yapabileceğimiz kadar vergiyi gururla ödüyorum. Kamu kaynaklarını betona ayırdığımız kadar yeşile ayıracağımız güne dek gücüm kuvvetim yerinde kalır ve günün birinde vergimin yeşile de kullanıldığını görürüm diye ümit ediyorum.

Listenin ilk 10 sırasında 6 banka yer aldı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2018 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması'nı da açıkladı. Buna göre, 2018'in Kurumlar Vergisi rekortmeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Petrolleri AO, İskenderun Demir ve Çelik AŞ, Ereğli Demir ve Çelik Fab. TAŞ, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü izledi.

Listenin ilk 10 sırasında 6 banka yer aldı. Listede bankacılığın yanı sıra doğal gaz, ham çelik üretimi ile metal tuzları ve temel inorganik kimyasalların imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve şirketler ön plana çıktı.

Rekortmenlerin 49'u İstanbul'dan

En fazla Kurumlar Vergisi ödeyen ilk 100'de isimleri açıklan mükelleflerin 49'u İstanbul'dan çıktı. Listede Ankara'dan 14, İzmir'den 3, Hatay, Antalya, Zonguldak, Kocaeli, Rize, Manisa ve Elazığ'dan birer firma yer aldı.

Listedeki 70 kuruluşun geçen yıl 100 milyon liranın üzerinde kurumlar vergisi ödediği anlaşılırken, ilk 100'deki en düşük vergi tutarı 73 milyon 101 bin 60,31 lira oldu. Rekortmenler listesinde ilk 100'e giren kurum ve şirketlerden 27'si ise isminin açıklanmasını istemedi.