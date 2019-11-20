Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Yaptığı ihanetin dik alasıdır

AK Parti İl Başkanları Toplantısı’nda son dakika açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP Genel Başkanı yabancılara Türkiye'ye yatırım yapmayın diyor. Açıkça söylemek gerekirse yaptığı ihanetin dik alasıdır." diyerek sert sözler söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu kastederek "Terör örgütleri ülkemizi kuşatmak için saldırırken bu zat bizi eleştirecek malzeme çıkarma peşindeydi." diye konuştu.

Meclis'te tartışmalara neden olan 'Susturun bu kadını' sözleri için "ahlaksız, edepsizce davranan CHP yetkililerine prim verecek değiliz" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı, Parlamentonun gereken cezayı vermesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde faiz de vardı; "2020, inşallah faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak." açıklaması yaptı.

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Teşkilatlarda değişim sinyali

-Partimizde sadece görev değişikliği olur. AK Parti’de eski diye bir kavram yoktur. Her AK Partili son nefesine kadar bu davanın mensubudur. AK Parti’nin sahibi millettir. Bunun için teşkilatların milletle kucaklaşacak isimlerden oluşması gerekiyor. 2018-2019 seçimleri sonuçlarından gereken dersleri çıkarmamız gerekiyor.

Kılıçdaroğlu'na sert sözler

-Terör örgütleri ülkemizi kuşatmak için saldırırken bu zat bizi eleştirecek malzeme çıkarma peşindeydi.

CHP Genel Başkanı yabancılara Türkiye'ye yatırım yapmayın diyor. Açıkça söylemek gerekirse yaptığı ihanetin dik alasıdır.

"Meclis'te edebsizlere prim verecek durumda değiliz"

-Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanım'a 'susturun bu kadını' diyecek kadar ahlaksız, edepsizce davranan CHP yetkililerine prim verecek değiliz. Bir kadın başkan vekilimize ahlaksızca saldıracak kişilere parlamentonun gereken cezayı vermesi gerekir. Başkanları şahsıma, bir diğeri yine bir konuşmasında şahsıma Parlamentonun çatısı altında her türlü hakareti edepsizce yaptılar. Bunların edepsizlikleri karşısında artık susmak diye bir şey yok. Gereği neyse aynen bunlara cevabını vereceğiz.

"Borsamız rekor üstüne rekor kırıyor"

-Küresel yatırımlardaki azalma eğilimine rağmen ülkemize rağbet artıyor. Borsamız rekor üstüne rekor kırıyor. Küresel yatırımlardaki azalmaya rağmen ülkemiz cazibesini hala koruyor.

2020, inşallah faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak.

Yatırımcılara seslendi

-Artık dövizle borçlanma değil yerli, milli parayla adım atma dönemine döndük, bunu başarıyla yürütmek durumundayız. Yatırımcılarımıza sesleniyorum, endişe etmeyin, tereddüt etmeyin, lütfen kendi sektörünüzde yatırım yapmaya devam edin