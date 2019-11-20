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İznik Gölü'nde ürküten görüntüler 25-30 metreyi buldu

İhlas Haber Ajansı
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İznik gölünü kuraklık vurdu. Gölün çeşitli yerlerinde adacıklar oluşurken, su yer yer 25-30 metre çekildi. Kıyı kesimlerinin bazı yerlerinde ise bataklıklar oluştu.

Marmara’nın incisi olarak bilinen İznik gölü tehdit altında. Daha önceki yıllarda da çekilmenin meydana geldiği gölde bu kadar fazla bir çekilme ilk kez oldu.

Geçen yılın kurak geçmesi, bu sene de neredeyse hiç yağış olmaması İznik gölünü etkiledi. İznik’in adeta can damarı olan göldeki kuraklık vatandaşları da tedirgin ediyor. Gerek sulama birlikleri, gerekse çiftçiler tarlalarını sulamak için İznik gölünden su çekiyor.

Bu kuraklık ise İznik gölü çevresinde yaşayanları ve tarımla uğraşanları tedirgin ediyor. Beklenen yağmurların bir türlü yağmaması ile İznik gölündeki kuraklık gün geçtikçe artarak devam ediyor.

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