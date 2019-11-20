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Serdar Ali Çelikler: Falcao devre arasının son bir iki maçında oynar

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Falcao'nun Trabzonspor maçından sonra oynama ihtimalinin olduğunu ifade ederken ''Bence ligin devre arasının son bir iki maçında oynar.'' dedi.

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İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan Kırmızı Çizgi Fitbol programında Radamel Falcao'nun ne zaman sahalara döneceği konuşulurken Kolombiyalı golcünün sakatlığıyla ilgili de bilgi verildi.

''Ligin devre arasının son bir iki maçında oynar''
Yaklaşık 50 gündür sahalardan uzak olan Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Falcao'nun sakatlığıyla ilgili bilgi veren Çelikler, ''Falcao tendinit arkadaşlar. Trabzonspor maçından sonra oynama ihtimali var. Bence ligin devre arasının son bir iki maçında oynar.'' dedi.

''Burada olmuş''
Tendinit sakatlığıyla ilgili konuşan Çelikler, ''Tendinit şöyle bir hastalık. Tendom bağlarındaki iltihap geçti zannediyorsan tekrar nüksediyor. Tendon öyle bir yer ki 'hep ben buradayım' diyor. Sürekli problem çıkartan bir yer. Pubis de kasık iltihaplanması. Ancak dinlenerek geçer. Burada olmuş. Fransa basınından sakatlık raporuna dair bir grafik aldım. Tendinit gözükmüyor. Parmakla ilgili bir sıkıntı var ama tendinit değil. Lequipe gazetesinin grafiğidir.'' ifadelerini kullandı.

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