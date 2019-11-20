Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

ISPARTA Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel’i öldüren eski erkek arkadaşının tutuklandığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıklarken emniyet ve sağlık görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Isparta'da öğrenci olan Güleda Cankel cinayeti tüm Türkiye'yi adeta yasa boğdu. Güleda Cankel'in tam 17 saat yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Bu da zihinlerde soru işareti yarattı. Güleda Cankel'in cinayetinde ihmal olabilir mi?

Güleda Cankel'in bugün memleketi Muğla'da cenazesi toprağa verilirken polisin tutumu tartışma yarattı. Uzmanlar tepki gösterdi.

Kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için alınması gereken önlemler ve polisin olaylara müdahalesindeki eksikliklere dikkat çeken uzmanların tepkileri şöyle:

Polisin ihmali var

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu: Anında müdahale can kurtarıyor. İlla kadının ‘Ben şikâyetçiyim’ demesi gerekmiyor. Anlık müdahale yapılmazsa sonuç ölüm oluyor maalesef.

Vatandaşı devlet korur

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü: Olay sokakta oluyor kimse sesini çıkarmıyor. Karı-koca arasındaki ilişki derseniz o zaman şiddeti benimsemiş olursunuz. Yok kadın tekvando öğrensin, boks yapsın. Vatandaşı devlet korur. Korumayan devlete de bundan sonra kadın dernekleri olarak biz tazminat davası açacağız.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav: Resmi verilere göre, şiddet gören kadının sadece yüzde 11’i hakkını arıyor. Ben diğer yüzde 89’a seslenmek istiyorum. Şiddet gördüğünüzde mutlaka bir kadın örgütü ile bağ kurun. Kendinize mutlaka bir güvenlik planı hazırlayın.

İhmal iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Öte yandan Cankel'in öldürülmesinde emniyet ve sağlık görevlileri hakkında ihmal iddiasıyla soruşturma başlatıldı.