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3 çocuk annesi olan eşinin boğazını kesen koca : Mart ayında geleceğim

Kadına yönelik bir şiddet olayı twitterın gündemine oturdu. 3 çocuk annesi kadının boğazı eşi tarafından av bıçağıyla kesildi.

Sosyal medyadan yükselen bir yardım çığlığı gündeme oturdu. Beste isimli bir kişi kuzeninin yaşadığı dehşeti paylaştı ve herkesten yardım istedi. Onun aktardığına göre 31 yaşındaki 3 çocuk annesi, 2 çocuğunun önünde kocasının saldırısına uğradı. 

Av bıçağıyla eşinin şah damarını kesen koca, tutuklanıp cezaevine gönderildi. Talihsiz kadın korkunç saldırıdan şans eseri kurtulmayı başardı. Boğazından ve kollarından bıçaklanan genç kadın şimdi yine koca korkusu yaşıyor. Zira cezaevinde olan eşi mektup yazıp, "Mart ayında geliyorum' mesajı gönderdi. 

Kuzeninin yaşadığı korkuyu aktaran Beste, şu twitleri attı:

- Kuzenim Oya(31) 3 çocuk annesi, eşi tarafından 2 çocuğunun önünde boğazından av bıçağıyla şah damarı kesilerek öldürülmek istendi. 4 dakikayla mucize eseri hayatta şu an da. Fakat bu adam şuan cezaevinden mektup yazarak mart ayında geleceğini söylüyor.

Genç kadına bir çok avukat yanıt verdi. Para almadan kadının avukatlığını yapacaklarını duyurdular. 

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