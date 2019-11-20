Güleda Cankel'in katili Zafer Pehlivan'ın emniyette verdiği ifade
Güleda Cankel'in okumak için gittiği üniversitede sevgilisi Zafer Pehlivan tarafından katledilmesinin ardından katilin korkunç ifadeleri resmen kan dondurdu.
Tüm Türkiye'nin dünden bu yana konuştuğu tek isim olan Güleda Cankel, yine bir kadın cinayeti vakasına kurban gitti. 19 yaşındaki genç kızın katili ise, 2015 yılından beri sevgilisi Zafer Pehlivan'dı. Herkes, katilin Güleda'yı öldürdükten sonraki Instagram paylaşımlarını konuşurken, Zafer Pehlivan'ın verdiği ifade de olay yarattı.
Katilin emniyetteki ifadesinde, Güleda Cankel ile görüşmek için 15 Kasım Cuma günü Muğla'dan Isparta'ya gittiğini ardından kızın kaldığı aparta geçtiğini söylediği belirtildi. Evde kimse olmadığını anlayınca otogara döndüğü öğrenilen Zafer P.'nin 2 gün burada beklediği, 17 Kasım Pazar günü saat 18.00 sıralarında ikinci kez Güleda'nın kaldığı aparta gittiği, ışığın yandığını görünce zili çaldığı kaydedildi.
Güleda'yı rahat bırakmamı söyledi
Güleda Cankel'in kapıyı açıp, kendisini görünce hızla kapattığını, 'Seninle konuşmam gerekiyor' deyince yeniden açtığını anlatan Zafer P., emniyetteki ifadesinde şunları söyledi:
- "İçeri girdim, yaklaşık 5 dakika sonra kapı çaldı. Gelen, Osman diye biriydi. Güleda, içeri almak istemedi. Ben Osman'ı gördüm, aşağı beraber indik. Osman, bana, Güleda'yı rahat bırakmamı söyledi. Ben de '5 yıllık arkadaşlığımız var, nasıl bırakayım?' dedim.
Bana kötü davranmazsan seninle devam edebiliriz
- "Güleda'yı telefonla aradım. Açmadı, Osman'la apartın önüne geldik. Kendisi dışarıdaydı. Osman, 'Sen gelme Güleda'yla konuşmam lazım' dedi. Ben de gitmedim."
- "Bir süre sonra yanlarına gittiğimde Osman, Güleda'ya dönerek, 'Zafer'e söylemek istediğin bir şey var mı?' dedi. Güleda 'Yalnız kalmak istiyorum' dedi. Osman'a gitmesini söyledim. O da gitti. Güleda ile eve çıktık. 'Eğer bana iyi davranırsan kötü davranmazsan seninle beraber devam edebiliriz' dedi."