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Galatasaray'da Nazım Sangare sesleri

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Antalyasporlu Nazım Sangare'yi devre arasında kadrosuna katmak istiyor.

Andorra'ya karşı ilk kez resmi bir maçta milli formayı giyen ve performansı ile dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin sezon sonu bitmesi, sarı-kırmızılıların da iştahını kabarttı.

Galatasaray'da yabancı kontenjanını da açmak için devre arasında Marino'nun gideceği planları yapılırken, Nazım Sangare'nin ocak ayında transfer olması için Antalyaspor'a teklif yapılacağı öğrenildi.

Fener de istiyor
Sarı-kırmızılıların son iki sezondaki performansı ile dikkat çeken hatta Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Nazım Sangare'yi alarak takımdaki yerli kalitesini de yükseltmek istediği bildirildi.

Mariano gidecek Nazım gelecek
Mariano'yu devre arasında 1.5-2 milyon euroya satmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, buradan gelecek paranın bir bölümü ile Nazım'ı transferini gerçekleştirmek istiyor.

Sarı-kırmızılılar bir taraftan sağ bek problemini çözecek, diğer yandan da kaliteli bir yerli futbolcu kazanacak. Böylelikle teknik kadronun eli rahatlayacak.

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