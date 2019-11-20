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TBMM'de İkinci Ecevit Kavakçı vakası! CHP'li Engin Özkoç'tan skandal sözler

Bugün TBMM'de ikinci Bülent Ecevit Merve Kavakçı vakası yaşandı. CHP'li Engin Özkoç AK Partili Özlem Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" dedi. Özkoç'un 28 Şubat'ı hatırlatan skandal sözleri sonrası TBMM'de büyük bir tartışma yaşandı. Özkoç daha sonra özür dilemek zorunda kaldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yine tansiyon yükseldi. Dış politika üzerine muhalefetin eleştirilerine cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in dönemin ABD Başkanı Bill Clinton karşısındaki duruşunu hatırlattı. Bu hatırlatma üzerine CHP sıralarında sinirler gerildi. AK Parti ve CHP grubu arasında gerginlik yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 'ulan' ifadesini kullandığı AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" diye bağırdı.

Kadın Grup Başkanvekiline 'ulan'

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in kürsüde konuşmasına müsade etmeyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç önce "Ulan, böyle bir Grup Başkan Vekilliği olmaz" diyerek bağırdı.

Bu kadına haddini bildiriniz

Ardından da "Lütfen, bu kadına haddini bildirin Sayın Başkan" ifadeleriyle Zengin'i hedef aldı. TBMM Genel Kurulu'nda eski başbakanlardan Bülent Ecevit ile ilgili AK Parti ve CHP grubu arasında gerginlik yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 'ulan' ifadesini kullandığı AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e 'Bu kadına haddini bildiriniz' diye bağırdı.

Zengin: Kimseden nasihat alacak değilim

Özkoç’un konuşması üzerine yeniden söz isteyen Özlem Zengin, Özkoç’a sözlerini iade ettiğini belirterek, şunları söyledi: “Ciddiyim, ne yaptığımı biliyorum. Burada konuşulanlar tarihe not düşülmektedir. Eğer siyasetin içerisinde milletvekili olarak, grup başkanvekili olarak, başbakan olarak, cumhurbaşkanı olarak varsanız, hayatta hesap verdiğiniz kadar öldükten sonra da onun içerisindesinizdir. Rahmetli İnönü’den de bahsediyoruz ve iyi yaptığı işlere ‘iyi yaptı’ diyebiliyoruz. İnsanlar vefatından sonra tabu haline gelmiyor. Bu nedenle de hiç kimseden nasıl konuşacağım konusunda nasihat alacak değilim. Bu üslubu da reddediyorum.”

Özkoç'tan skandal sözler

Engin Özkoç’un tekrar söz alarak, “Bülent Ecevit’le ilgili konuşmak sizin haddiniz değildir” sözleri üzerine Zengin, ayağa kalkarak tepki gösterdi.Bunun üzerine Özkoç, TBMM Başkanvekili Celal Adan’a “Lütfen bu hanımefendiye haddini bildirin Sayın Başkan” çağrısında bulununca, CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan birleşime ara verdi.

Özkoç özür diledi

Herkesin bu sorumluluk içinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Özkoç, “Az önce kendi içimizde bir tartışma yaşadık. Birbirimize kullandığımız sözler açısından ben onu kıracak, incitecek bir şey söylediysem özür dilerim.” dedi. Özkoç’un özrünü kabul ettiğini söyleyen Özlem Zengin ise şu ifadeleri kullandı:

Özlem Zengin: Özrünü kabul ediyorum

“Ben hayatın kelimeler üzerine inşa olduğuna inanıyorum. Kelimelerin bugün anlamı olduğu gibi geçmişte işittiğimiz kelimelerin de bizim üzerimizde çok büyük tesiri var. ‘Bu kadına haddini bildirin’ ifadesi… Eski bir başbakan da kürsüye gelerek yemin etmek isteyen Merve Kavakçı’ya, ‘Bu kadına haddini bildirin’ diyerek bağırmıştır.

Bizim yaralarımız var

Kavakçı’ya başörtülü olduğu için bu yapıldı. Bizim yaralarımız var. Bu kelimelerin bizde geriye dönük nasıl bir yaraya değdiğini, nasıl kanattığını anlatamam. Başörtüsü bizim hayatımızın mücadelesi olmuştur. Bu konuyu küçümseyen herkes karşısında bizi bulur.”

MERVE KAVAKÇI'NIN MECLİS'TEN ÇIKARILMASI HATIRLATTI

Fazilet Partisi 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan seçimlerde 111 milletvekili çıkararak meclisteki yerini aldı. Fazilet Partisi'nden İstanbul Milletvekili seçilen Merve Kavakçı yemin etmek için geldiği meclis genel kurulunda DSP'li Milletvekillerinin protestosu sonrası yemin edemeyerek meclisten ayrılmıştı. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ise meclis kürsüsünden Merve Kavakçı'yı hedef almıştı: "Bu hanıma haddini bildiriniz.

Burası hiç kimsenin özel yaşam mekanı değildir

Burası hiç kimsenin özel yaşam mekanı değildir. Burası devletin en yüce kurumudur. Burada görev yapanlar devletin kurallarına uymak zorundadırlar. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz!"

DSP vekilleri masalara vurarak protesto etmişti

Kavakçı, Önce TBMM'den sonra vatandaşlıktan çıkarıldı Bülent Ecevit ve DSP milletvekillerinin şiddetli protestoları altında Merve Kavakçı genel kurul salonundan milletvekili yeminini edemeden ayrılmak zorunda kaldı. Meclis'te yaşanan bu krizin ardından Kavakçı, Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlıktan çıkarıldı.

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