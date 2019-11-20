Fatih Altaylı Büşra Nur Çalar’ın olay bebek mevlidine sahip çıktı

Büşra Nur Çalar’ın şatafatlı bebek mevlidi gündemden düşmüyor. Kimi 'sosyetik' diye geçinen hanımefendiler aynı derecede abartılı ve hatta görgüsüzce organizasyonlarla “baby shower” diye yeni bir ithal haltı yemiyor mu diye soran Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Aradaki tek fark birinin başının açık, diğerinin kapalı olması." dedi.

Fatih Altaylı, sosyal medyada çokça tartışılan "şatafatlı" mevlide ilişkin "Eleştirenler İslamcılar olsa anlarım ama İslamcılıkla uzak yakın alakası olmayan, İslami yaşam tarzını benimsemekten hayli uzak kişilerin bu işleri eleştirmesi son derece manasız" sözlerine yer verdi.

Fatih Altaylı'nın 'Ben bu kadınları çok tuttum' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Gösteri aynı gösteriş"

Aradaki tek fark birinin başının açık, diğerinin kapalı olması. Bir diğer fark ise zaman zaman başı kapalı hanımefendilerin bulunduğu ortamın biraz daha oryantal, biraz daha varaklı, biraz daha oymalı bir dekorasyona sahip olması değil mi! Gösteri aynı gösteriş. Sadece gösterilenler biraz daha farklı. Hiç ama hiç eleştirilecek bir şey yok. Zevksizlikse, bana göre ikisinde de eşit derecede. Abartı ise, aralarında fark kıldan az.

"Görüntüler hatta çok da hoşuma gitti"

Emin olun sosyal medyada dolaşan o görüntüler, beni hiç ama hiç rahatsız etmedi. Hatta çok da hoşuma gitti. Giyim tarzının tanıdığı özgürlüğe oranla hayli şık, makyajlı, bakımlı, hatta kimileri estetikli son derece güzel hanımefendiler, genç kadınlar. Sınırları belli bir özgürlüğün içinde keyif yapıyorlar ve belli ki sınırları zorlama arzusundalar.

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