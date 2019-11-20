İngiliz istihbaratçı İstanbul’da ölü bulunmuştu sonunda ortaya çıktı!

Başta İngiltere ve ABD olmak üzere çok sayıda ülkeden destek alan örgütün, iş birliği içerisinde olduğu birçok ülkeye de istihbarat sattığı belirtildi. Örgütteki bazı arkadaşları tarafından, Le Mesurier’in, Suriye ve Irak’ta 500 ile bin dolar karşılığında ilk yardım görevlisi olarak örgüte kazandırdığı elemanlar aracılığıyla topladığı bilgileri iş birliği içerisinde olduğu ülkelerin istihbarat örgütlerine yüksek meblağlar üzerinden sattığı öne sürüldü.