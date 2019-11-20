İngiliz istihbaratçı İstanbul’da ölü bulunmuştu sonunda ortaya çıktı!
Eski İngiliz istihbaratçı James Gustaf Edward Le Mesurier’in, İstanbul'daki evinin önünde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmayı yürüten polis ve istihbarat ekipleri, yeni bilgilere ulaştı. Ajanın intiharına neden olduğu öne sürülen stresinin nedeninin, istihbarat karşılığında aldığı yüklü miktardaki finansal desteklerin karşılığını verememesi olduğu ortaya çıktı.
2000 yılında İngiliz Ordusu’ndaki görevinden emekli olduktan sonra 12 yıl süreyle İngiliz İstihbarat örgütü MI6 adına Ortadoğu ve dünyanın değişik ülkelerinde faaliyet yürüten Le Mesurier, 2012 yılında savaş mağdurlarına ve sivillere ilk yardım yapma ve eğitim verme adı altında Suriye’de “Beyaz Baretliler” adlı bir örgüt kurdu.
Başta İngiltere ve ABD olmak üzere çok sayıda ülkeden destek alan örgütün, iş birliği içerisinde olduğu birçok ülkeye de istihbarat sattığı belirtildi. Örgütteki bazı arkadaşları tarafından, Le Mesurier’in, Suriye ve Irak’ta 500 ile bin dolar karşılığında ilk yardım görevlisi olarak örgüte kazandırdığı elemanlar aracılığıyla topladığı bilgileri iş birliği içerisinde olduğu ülkelerin istihbarat örgütlerine yüksek meblağlar üzerinden sattığı öne sürüldü.
Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberinde konuya ilişkin ayrıntılar istihbaratçının ölümü üzerindeki sır perdesini aralayacak türden. Soruşturmayı yürüten istihbarat ekiplerinin tespitlerine göre; para karşılığı istihbarat ticaretinden gelen gelirlere ‘örgüte bağış’ adını veren Le Mesurier, milyon dolarlarla ifade edilen bu gelirleri bir süre sonra kendi zimmetine geçirdi.
Parayı zimmetine geçirme iddiasından karısı haberdar: Soruşturma makamları, ikinci ifadesinde eşinin yaşadığı stresin, olaydan birkaç saat önce arkadaşı Faruk H. ile yaptığı görüşmenin ardından daha da arttığını söyleyen Le Mesurier’in eşi Heuding Christiana Winberg’in, zimmete para geçirme iddiasından haberdar olduğu üzerinde duruyor.