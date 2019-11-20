HABER /  YEREL

Bursa'da hırsızlar önce dua ettiler sonra camiyi soydular

BURSA'da bir camiye giren 2 hırsız önce dua etti, sonra kapıyı kırıp, yardım kutusundaki paraları çaldı.

Bursa'da şehir merkezindeki bir camiyi mesken edinen hırsızlar, 2 kez hırsızlık yapmak için geldi. Camiye giren hırsızlar önce cep telefonlarını şarja taktı, sonra ellerini açıp dua etti. Daha sonra hırsızlık yapmaya başlayan hırsızlar, önce yardım kutusunu kırıp içindeki paraları çaldı. Daha sonra imamın odasına yönelen hırsızlar, kilitli kapıyı ayaklarıyla kırıp, buradaki takvim paralarını da çaldı. Hırsızların dua etmesi, yardım kutusunun içindeki paraları çalması ve imamın odasının kapısını kırması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Hırsızların caminin içindeki rahat tavırları bu kadar da olmaz dedirtti. Hırsızlar yardım kutusu ve takvim para olmak üzere toplam 800 lirayı çalarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri camide inceleme yapıp, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Cemaat ise camilerini ikinci defa soyan hırsızlara tepki gösterdi.

Vatandaşlar, "Hırsızlar camiye rahat tavırlarla giriyor. Önce etrafı kolaçan ettikten sonra caminin yardım kutusunu kırarak içindeki paraları çalıyorlar. Sonra caminin içindeki imamın odasına yönelip kilitli kapıyı kırarak, burada bulunan takvim paralarını alıp kayıplara karışıyorlar" dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
TBMM'de İkinci Ecevit Kavakçı vakası! CHP'li Engin Özkoç'tan skandal sözler
3 çocuk annesi olan eşinin boğazını kesen koca : Mart ayında geleceğim
Serdar Ali Çelikler: Falcao devre arasının son bir iki maçında oynar
Tekirdağ'dan heyecanlandıran haber! 286 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulundu
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Yaptığı ihanetin dik alasıdır
Adem Ljajic için Beşiktaş'a piyango gibi teklif
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Altaylı Büşra Nur Çalar’ın olay bebek mevlidine sahip çıktı
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal 'kanımıza dokunuyor' dedi hükümete seslendi
Gönenç Gürkaynak kimdir kaç yaşında eşi kimdir mesleği ne?
24 Kasım Öğretmenler Günü indirimleri 2019 kampanyalar
Galatasaray'da Nazım Sangare sesleri
Güleda Cankel sevgilisi tarafından öldürüldü son paylaşımı
Yorumlar