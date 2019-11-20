Beşiktaş'ta Atiba takımla çalışmalara başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Adale sakatlığı nedeniyle takımdan bir süre ayrı kalan Kanadalı ön libero Atiba Hutchinson, arkadaşlarıyla çalışmalara başladı.

Siyah-beyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ'ın da izlediği basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ile Douglas Santos, tendonundan sakat olan Erdem Seçgin, milli takımlarda bulunan Mohamed Elneny, Tyler Boyd, Güven Yalçın, Muhayer Oktay ve Ersin Destanoğlu katılmadı. Abdoulay Diaby takımdan ayrı koşu yaptı. Adale sakatlığı nedeniyle arkadaşlarından bir süre ayrı kalan Atiba Hutchinson ise takımla çalışmalara başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, yarım sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Bir grup minik taraftar da Beşiktaş'ın çalışmasını izledi. Teknik direktör Abdullah Avcı ile futbolcular, antrenman sonrası çocuklarla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.