Türkiye'nin 'operasyon başlatırız' restine Sergey Lavrov'dan yanıt: Güvence verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "harekata yeniden başlarız" resti sonrası açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye Suriye'nin kuzeyindeki harekata yeniden başlama niyetinde olmadığı konusunda güvence verdi" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya ve ABD'nin Kürt güçlerin çekilmesi için gereken her şeyi yapmadığı açıklamasını değerlendiren Lavrov şu değerlendirmeyi yaptı: Türk hükümet temsilcileri ile Rusya Büyükelçisi arasında temas kuruldu. Türk tarafı, Rusya'nın yaptığı iş hakkında Ankara'da hiç kimsenin şüphesi olmadığı ve mevkidaşım ve dostum Mevlüt Çavuşoğlu ile sayın (Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim) Kalın'ın Barış Pınarı Harekatı'nın yeniden başlayacağına dair bir şey söylemediği konusunda güvence verdi.

Lavrov, Türk tarafının ortada bir yanlış anlama olduğunu belirttiğini vurguladı.

"Çekilme neredeyse tamamlandı"

Rusya Dışişleri Bakanı, Kürt güçlerin Suriye-Türkiye sınırından çekilmesinin neredeyse tamamlandığını söyleyerek, "Bazı bölgelerde çalışmaların sonuna kadar götürülmesi gerekiyor. Burada en önemli husus, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) içindeki Kürt muhataplarımızın tutarlı olması" ifadelerini kullandı.

DSG'ye eleştiri

Lavrov, basında çıkan haberleri anımsatarak "ABD hükümeti, Kürtleri cihatçılar da dahil Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad karşıtı gruplarla işbirliği yapmaya ikna etmeye çalışıyor ve Esad karşıtı politika izlemeye çağırıyor. DSG'deki bazı temsilcilerin bu fikri kabul etmeye hazır olduğuna dair emareler var. Elbette bu tedirginlik yaratıyor" diye konuştu.

Bazı DSG temsilcileri, ABD'nin kendilerine Suriye topraklarında sözde özerk bölge sağlayacağını düşünüyor.

Suriye Anayasa Komitesi çalışması

Kürtlerin haklarının sağlanması için Kürt güçlerin Suriye meşru hükümetiyle diyalog kurmaktan başka seçeneği bulunmadığını kaydeden Lavrov, sözlerini şöyle tamamladı: Diyalog, Suriye'nin istikrarı ve güvenliğinin yanı sıra ülkedeki tüm ulusal grupların haklarını garanti eden Suriye Anayasa Komitesi çalışmasının tamamlanmasını sağlayacak yaklaşımlar kapsamında inşa edilmeli.