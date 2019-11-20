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HDP'liler Süleyman Soylu'nun ellerini sıkmamasına bozuldu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri, ‘el sıkma’ tartışması ile başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun muhalefet ile tokalaşmamasına HDP tepki gösterdi. AK Parti ise HDP’lilerin Bakan geldiğinde ayağa kalkmayarak nezaketsizlik yaptıklarını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı. AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sunum yaptı.

Sunum öncesi salona girerken İçişleri Bakanı Soylu, HDP'lilerin bulunduğu masayı hızlıca geçti ve kimsenin elini sıkmadı.

"Meraklısı değiliz"

Soylu’nun tokalaşmamasına tepki gösteren HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Biz Sayın Süleyman Soylu'nun elini sıkma meraklısı değiliz ancak farklı bir teamül uyguladınız Sayın Başkan. Bu teamüle siz de ön ayak oldunuz." dedi.

"Soylu'nun ayrıcalığı nedir?"

Komisyon Başkanı Elvan'a tepki gösteren Paylan, "Sayın Başkan, Sayın Süleyman Soylu'nun ayrıcalığı nedir? Bu saygısızlığının önünü almak için neler yapacaksınız? Bununla ilgili gerekli uyarıları yapmanızı rica ediyoruz." diye konuştu.

"Ayağa kalkmadınız"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de tartışmaya dahil olarak "Siz de ayağa kalkmadınız. Misafir geldiğinde ayağa kalkılır. Ayıptır." derken,  AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "Nezaketsizliği önce siz başlattınız." ifadesini kullandı.

"Soylu son derece nezaket sahibidir"

Sonrasında konuşan Komisyon Başkanı Elvan, "Sayın Soylu son derece nezaket sahibi bir insandır. Hiçbir milletvekilimize karşı hiçbir saygısızlığı da söz konusu değildir. Burada elbette milletvekillerimizin elini sıktı. Her bir kardeşimiz ayağa kalktı, ellerini sıktı. Belki sizin Sayın Bakan'a karşı tavrınız bu tür bir yaklaşıma sebep olmuştur. Bu da Sayın Bakan'ın takdiridir." dedi.

"Hoş geldiniz' demeniz gerekirdi"

Bu sırada AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında karşılıklı sataşmalar yaşandı. Yeniden araya giren Komisyon Başkanı Elvan, "Sayın Bakan, sizin tarafınıza yöneldi ve sizleri selamladı. En azından ayağa kalkıp kendisine nezaket gereği 'Hoş geldiniz.' demeniz gerekirdi." diye konuştu.

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