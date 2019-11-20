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Beştepe'ye gizlice giden CHP'li kim? Ortalığı karıştıran iddiaya ilk açıklama geldi

CHP'de etkin olan üst düzey bir isim gizli saklı Beştepe'ye çıkıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş. Ortalığı karıştıran iddia bu kadarla sınırlı değil.

Sözcü Gazetesi'nin başyazarı Rahmi Turan bugün köşesinden verdiği bir iddiayla CHP'yi karıştırdı. İddiasına göre CHP'li bir isim Beştepe'ye çıktı ve Erdoğan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdi. 

Rahmi Turan haber kaynağının bomba haber konusunda iddialı olduğunu ve 'tekzip edilmeyeceği' garantisini vermiş. 9 Kasım'da Beştepe'ye kimin çıktığı merak konusu olurken, CHP'den ilk açıklama Muharrem İnce'den geldi. İnce sosyal medya hesabından bu ismin açıklanmasını talep etti ve şunları yazdı:


CHP'yegenel başkan olmak isteyen isim kim? 
Rahmi Turan'ın bugün köşesinden aktardığı iddia şöyle:

“9 Kasım akşamı çok önemli bir siyasetçi sizin ‘Saray' bizim ‘Külliye' dediğimiz yerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzuruna çıktı.

CHP'li olduğu belirtilen o önemli kişi Külliye'ye kendi aracıyla değil, değişik plakalı başka bir araçla girdi. Kapıdaki görevliler talimat aldıkları için bilinmeyen plakalı aracın Külliye'ye girmesine izin verdiler.

Önemli kişi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir süre sohbet ettikten sonra yine değişik plakalı başka bir araçla Külliye'yi terk etti. CHP'li önemli kişinin AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile memleket meselelerini konuştuğu, Erdoğan'ın ona:

-“Türkiye'nin güvenliği için senin CHP Genel Başkanı olman gerekir.” dediği belirtildi. CHP'li siyasetçinin önce ses çıkartmadığı, sonra itiraz eder gibi bir ifadeyle:

-“Engellerim var” şeklinde cevap verdiği ifade edildi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise:

-“Düşün, karar ver. Memleketin iyiliği için bu gerekli. Ben de yardımcı olurum!” şeklinde yanıt verdiği belirtiliyor.

Şimdi “Kim bu önemli CHP'li?” diye soracaksınız değil mi?

Külliye'ye, yani Saray'a yakın haber kaynağım bana önemli bir CHP'linin adını söyledi. Ben de bunu sormak için o kişiyi aradım fakat tüm çabalarıma rağmen ulaşamadım. Onayını almadığım için de hiçbir isim açıklamıyorum.

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