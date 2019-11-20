HDP Meclis'ten çekiliyor mu? Sine-i Millete dönecek deniyordu karar açıklandı

Siyaset dünyasında gözler HDP'den gelen son dakika açıklamalara döndü. HDP'nin meclisten çekileceği sine-i millete döneceği söylenmişti. HDP kararını duyurdu.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli partilerinin 'kayyum atamalarına' ilişkin tutumunu açıkladı. Meclis'ten çekilip 'sine-i millete' dönecekleri söylenen HDP'liler, 'erken seçim istedi.

HDP eş başkanlarının yaptığı son dakika açıklamalar şöyle:

-Türkiye halklarının AK Parti-MHP sultasından kurtulması için erken seçim istiyoruz.

Bu bir erken seçim çağrısıdır, bu bir meydan okumadır. Hodri meydan diyoruz. Bütün muhalefeti erken seçim talebi etrafında toplanmaya davet ediyoruz.

-HDP hiçbir alandan çekilmeyecek. HDP'nin belediyelerden ve parlamentodan çekilmesi görüşü çeşitli alanlarda ifade edilmektedir. Unutulmamalı ki HDP bu kazanımları kolay elde etmedi. Çekilmeyi bu zorba saray rejimi istemektedir. HDP çekilmeyecektir.

Çekilmeyeceğiz, eksiklikler olmuştur, sorumlusu biz ve susanlardır

-Eşbaşkanlık mor çizgimizdir ve bizim için ilkeseldir. 31 Mart seçim sonuçlarını tanımayan AK Parti, toplumsal meşruiyeti kalmadığını ilan etmiştir. Savaşa ve kayyum rejimine karşı çıkmadan bu gidişatı durduramazsınız. Gelin yan yana duralım bu gidişe dur diyelim

-HDP umuttur. Bu umudu hiçbir güç söndüremeyecektir. Demokratik siyasetten hiçbir güç geri adım attıramayacaktır. Kayyuma karşı, Kürtler kendi içinde ittifaklarla güçlü duracaktır. Bu yüzyıl Kürtler'in kazanım yüz yılıdır.