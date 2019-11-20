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'CHP FETÖ'ye teslim oldu' diyen Yılmaz Ateş ile ilgili karar verildi

'CHP'nin FETÖ'ye teslim olduğu' iddiasını dile getiren Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP Ankara İl Disiplin Kurulu kararıyla partisinden ihraç edildi.

Yılmaz Ateş, CHP Disiplin Kurulu'nca 'ihracına ilişkin tebliğ'in kendisine yapıldığını söyledi. İhraç kararının kabul edilemez olduğunu belirten Ateş, şunları söyledi:

"Kararı yok hükmünde sayıyorum"

Ben bir öz eleştiride bulundum. CHP'lilerin öz eleştiri yapmasını istememek CHP'nin ilkeleriyle bağdaşmaz. Ulusal Kurtuluş Savaşı dahi milletvekillerinin eleştiri hakkını kullandığı bir ortamda yapıldı. Avrupa diktatörlüğe kayarken, Mustafa Kemal Atatürk 1931'deki 3. Olağan Kurultayımızda 'Partinin bir eksikliğini, yanlışlığını gördüğümüz zaman kayıtsız, şartsız eleştireceksiniz. Çünkü bir yanlışlığa gösterilen müsamahanın zararı, faydalarından büyük olur' diyor.

Böyle bir parti geleneğinden geliyoruz. Partiyle ilgili bir öz eleştiri yaptığım için böyle bir kararın alınmasını yok hükmünde sayıyorum. Bununla ilgili gerekli itirazları Yüksek Disiplin Kuruluna yapacağım.

'CHP FETÖ'ye teslim oldu' sözleri

Katıldığı bir televizyon programında parti yönetimine eleştirilerde bulunan Ateş, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a yönelik kaset komplosunu hatırlatarak, şu ifadeleri kullanmıştı: Terör örgütünün 2010 yılında partimize kurduğu kaset komplosuna karşı yönetim olarak dik duramadık. MHP dik durdu, Fenerbahçe dik durdu. Kendilerini tebrik ediyorum. Ama Genel Başkan yardımcısı olarak içinde yer aldığım yönetim mücadeleyi göze alamadı, terör örgütüne (FETÖ) teslim oldu.

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