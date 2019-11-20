Dokuzuncu Türk-Rus ortak devriyesi tamamlandı

Fırat’ın doğusunda, Rasulayn-Kamışlı kesiminde Türk ve Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA’larla katıldığı 9. ortak kara devriyesi tamamlandı.

Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki dokuzuncu kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.

Rasulayn-Kamışlı sektöründe icra edilen dokuzuncu kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 9 kilometre derinlikte ve 38 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı.