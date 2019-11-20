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Vedat Muriç ve Kruse'den Fener'e kötü haber

Fenerbahçeli Vedat ve Kruse, sakatlıkları sebebiyle deplasmanda oynanacak Malatyaspor maçlarında forma giyemeyecekler.

Fenerbahçe'ye pazar günü oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi iki hücum oyuncusundan kötü haber geldi. Kasımpaşa mücadelesinde ayak bileği burkulan Vedat Muriqi ve kasık bölgesinden sakatlık yaşayan Max Kruse, dünkü idmanda takımla çalışmadı. 

Vedat'la Max Kruse Malatya'da yok
Tedavileri süren ve özel program dahilinde çalışan iki oyuncunun da Malatya deplasmanında forma giyme şansının az olduğu belirtildi. Süper Lig'deki son 4 maçta takımdaki yerini alamayan Kruse'nin kısa süre içinde takımla çalışmalara başlaması planlanıyor. Ancak Alman futbolcunun maç eksiği nedeniyle Malatyaspor'a karşı oynama ihtimali düşük. Vedat'ın ise oynama umudu olsa da kulüp doktorları Malatya deplasmanında riske edilmemesi görüşünde.

Vedat'ın yerine Mevlüt
İkilinin yokluğunda ise teknik direktör Ersun Yanal, Mevlüt Erdinç'e forma vermeyi düşünüyor. 32 yaşındaki santrfor, böylece F.Bahçe formasıyla Süper Lig'de ilk kez 11'de oynama şansını bulacak.

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