HABER /  POLİTİKA

TİB vekili Barış Atay Meclis kürsüsünden Ak Parti'yi tehdit etti

TİP Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay'ın Meclis kürsüsünden hükümete yaptığı Gezi göndermesi olay oldu. Atay iyice küstahlaşarak Ak Parti'yi tehdit etti ve "Bu halk sizi iktidardan indirecek ama o gün emin olun Gezi'yi mumla arayacaksınız" dedi.

Vekil seçildikten sonra Türkiye İşçi Partisi’ne katılan Barış Atay, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayla büyük tepki çekti. Meclis kürsüsünden darbe ve ayaklanma olan ülkeleri bir bir sıralayan Atay, "Bu halk sizi iktidardan indirecek ama o gün emin olun, Gezi’yi mumla arayacaksınız" dedi.

Türkiye'yi karanlık bir senaryoya sürüklemek istediklerinin sinyalini veren Atay, Hükümeti Gezi'den de şiddetli sokak olaylarıyla tehdit etti.

 Gezi’yi mumla arayacaksınız

Barış Atay yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bugün Şili’de, Ekvador’da, Lübnan’da, Azerbaycan’da kesinlikle sokağa çıkmaz denilen insanların kendi iradelerini nasıl ortaya koyduklarını, nasıl karşı çıktıklarını görün, bakın hiç aklınızdan çıkmayan Gezi’yi düşünün. Bu halk sizi bir gün iktidardan mutlaka indirecek ama o gün emin olun Gezi’yi mumla arayacaksınız.”

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engin Özkoç'a sert tepki! TBMM'de İkinci Ecevit Kavakçı vakası! CHP'li Engin Özkoç'tan skandal sözler
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İngiliz istihbaratçı İstanbul’da ölü bulunmuştu sonunda ortaya çıktı! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Şen: Fenerbahçe şampiyon olmazsa Ali Koç'la devam etmezler
HDP Meclis'ten çekiliyor mu? Sine-i Millete dönecek deniyordu karar açıklandı
HDP'liler Süleyman Soylu'nun ellerini sıkmamasına bozuldu
Beştepe'ye gizlice giden CHP'li kim? Ortalığı karıştıran iddiaya ilk açıklama geldi
Türkiye'nin 'operasyon başlatırız' restine Sergey Lavrov'dan yanıt: Güvence verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Engin Özkoç'a sert tepki!
ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır'da Güney Koreli turist öldürüldü
Modanisa, Bereketli Cuma kampanyasını 140 ülkeye taşıyor
Fatih Terim'in yüzünü güldüren gelişme
Salih Uçan'dan yıllar sonra gelen Aziz Yıldırım itirafı
Öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimi açıklandı
İBB burs başvurusu ne zaman ne kadar burs ücreti veriyor?
Yorumlar 18 yorum