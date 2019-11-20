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Borajet iflas etti şirket iflası yayınlanan ilanla resmen duyurdu

2008 yılında kurulan ve 2010 yılından bu yana uçuş faaliyeti sürdüren Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi Borajet iflas etti. Şirket iflası Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilanla resmen duyurdu.

Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi olarak 2010 yılından bu yana uçuş faaliyeti gösteren Borajet Havayolları, geçen yılın son günlerinde ABD’de yaşamını sürdüren işadamı Yalçın Ayaslı tarafından SBK Holding’e satılmıştı.

Sezgin Baran Korkmaz’ın sahibi olduğu SBK Holding bünyesinde 2017 yılının Nisan ayına kadar uçuşlarını sürdüren Borajet, daha sonra ani bir kararla yeniden yapılanma sürecine girildiği belirtilerek uçuşlarını durdurduğunu duyurmuştu.

Resmen duyuruldu

Yeniden yapılanma sürecinde başarılı olamayan şirketin iflası Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilanla resmen duyuruldu.

Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü kararı şu şekilde duyurdu:

"Bakırköy 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2017/1164 Esas 2019/1056 Karar sayılı dosyasından İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 678198-0 sicil nosunda 1800489269 vergi nosunda kayıtlı Beşyol ,Atatürk H.Alanı Özel H Böl. E Kapısı Apron 4 Hangar 11 Bakırköy/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren BORA JET HAVACILIK TAŞIMACILIK UÇAK BAKIM ONARIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 07/11/2019 tarih saat 12:29 itibarı ile iflasına karar verilmiş olup, tasfiye işlemlerine müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından başlanılmıştır.

İİK.166. Maddesi gereğince tebliğ ve ilân olunur."

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