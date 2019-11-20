Erzurum'da 1 ton 535 kilogram eroinle yakanlandılar! Mahkemede birbirlerine düştüler

1314 yıl hapsi istendi: Erzurum Kaçakçılık ve Uyuşturucu Madde Ticareti, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Melih Yıldırım tarafından yürütülen soruşturma sonunda 54 sayfalık iddianame hazırlandı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma' suçlarından örgüt lideri Mehmet Zeki Fidan ile yöneticiler Saruhan Öztürk, Ali Yıldırım ve Mahmut Mısır'ın 166 yıl 6'şar ay, örgüt üyeleri Hacı Karahan, Erdal Ergi, Ahmet ve Mazlum Özdemir'in ise 162'şer yıl olmak üzere toplam 1314 yıl hapisleri istendi.