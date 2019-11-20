Erzurum'da 1 ton 535 kilogram eroinle yakanlandılar! Mahkemede birbirlerine düştüler
ERZURUM'da, Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 100 milyon TL değerindeki 1 ton 535 kilogram eroinle ilgili olarak yakalandılar mahkemede birbirlerine düştüler.
Erzurum'un merkez Aziziye ilçesinde, 25 Ocak'ta, florit madeni yüklü TIR'ın dorse kısmında, 17 çuvalda 25 bin 834 taş parçası şekli verilmiş 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirildi. İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptığı tespit edilen eroin yüklü TIR, yakalanmamış gibi teslimatın yapılacağı İstanbul'a gönderildi. Burada düzenlenen operasyonla da uyuşturucu çetesi çökertildi. 3 gün süren başarılı operasyonla yakalanan şüpheliler, İçişleri Bakanlığı'na ait özel jetle Erzurum'a getirildi.
İran'dan uyuşturucu temin ettiler: İran'dan uyuşturucuyu temin edip, florit madenin içerisine gizlenmesi işi ile gümrüğe naklini yapan 'Rüzgar' kod adlı Ali Yıldırım ve 'Ateş' kod adlı Mahmut Mısır, gümrükleme şirketi sahipleri Erdal Ergi, Ahmet Özdemir, uyuşturucuların İstanbul'da saklandığı deponun sahibi 'Mekanik' kod adlı Hacı Karahan, örgüt üyeleri ile baron arasındaki irtibatı kuran 'Lord' ve 'Mahalle' kod adlı Saruhan Özçelik, 'Dutifoalbar' ve 'Dayı' kod adlı uyuşturucu baronu Mehmet Zeki Fidan tutuklanarak cezaevine konuldu, gümrük şirketinde işçi olan Mazlum Özdemir ise serbest bırakıldı.
1314 yıl hapsi istendi: Erzurum Kaçakçılık ve Uyuşturucu Madde Ticareti, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Melih Yıldırım tarafından yürütülen soruşturma sonunda 54 sayfalık iddianame hazırlandı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma' suçlarından örgüt lideri Mehmet Zeki Fidan ile yöneticiler Saruhan Öztürk, Ali Yıldırım ve Mahmut Mısır'ın 166 yıl 6'şar ay, örgüt üyeleri Hacı Karahan, Erdal Ergi, Ahmet ve Mazlum Özdemir'in ise 162'şer yıl olmak üzere toplam 1314 yıl hapisleri istendi.
Sanıklardan bazıları mahkemeye katılmadı: Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Zeki Fidan, Ali Yıldırım, Mahmut Mısır, Saruhan Özçelik, Ahmet Özdemir, Erdal Ergi ile tutuksuz sanık Mazlum Özdemir ve avukatları katıldı. Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen tutuklu sanık Hacı Karahan ise katılmadı.