Almanya Başbakanı Angela Merkel Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi kabul etti!

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi Başbakanlık kapısında karşıladı. Samimi pozları dikkat çekti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, bugün Almanya ekonomisinin temel taşlarından biri olan Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi makamında ağırladı.

Başbakanlık kapısında karışladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, darbeci Sisi'yi kırmızı halıda başbakanlık kapısında karşıladı. İki liderin törendeki samimi tavırları dikkat çekti.

Almanya silah ihracatının büyük kısmını Mısır'a yapıyor

Mısır'ın Almanya ekonomisi için ayrı bir önemi de var. 2017'nin üçüncü çeyreğinde Almanya, Mısır'a silah satışını 5 misline çıkardı.

O dönemde Almaya'dan 298 milyon euro değerinde silah alan Mısır, bu rakamla Almanya'dan en çok silah alan ülke olmuştu.

Bir başka deyişle Almanya'nın en çok silah sattığı ülke: Mısır.