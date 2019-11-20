Başörtülü vekile 'haddini bildirin' diyen CHP'li Engin Özkoç'tan Erdoğan'a yanıt

AK Partili Özlem Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" sözleriyle tepki çeken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, eleştirilere yanıt verdi. Özkoç, kendisine sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Bizi başka gündem konularına çekerek asıl gündem konusundan uzaklaştıramazsınız." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un TBMM Genel Kurulu'ndaki skandal açıklamaları tansiyonu yükseltti.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e önce "Ulan, böyle bir Grup Başkan Vekilliği olmaz" diyerek bağıran ardından da "Lütfen, bu kadına haddini bildirin Sayın Başkan" ifadeleriyle Zengin'i hedef alan Özkoç, büyük tepki çekti.

Özkoç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bir kadın başkanvekilimize ahlaksızca saldıracak kişilere parlamentonun gereken cezayı vermesi gerek." sözlerine yanıt verdi.

TBMM Genel Kurulunda dün gündemle ilgili maddeleri görüşürken AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile bir tartışma yaşadığını belirten Özkoç, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın odasında, Adan ve grup başkanvekilleriyle bir araya geldiklerini, aralarında bu konuyu tartıştıklarını, yanlış anlamaya mahal vermeyecek şekilde, Genel Kuruldaki ifadelerle bu konuyu netleştirdiklerini anlattı.

Özkoç, ancak Erdoğan'ın, il başkanlarıyla yaptığı toplantıda kendisini kastederek, "Ceza da yetmez, milletvekillerine sesleniyorum gereğini yapın." dediğini ifade etti.

Erdoğan'a, "Bizi başka gündem konularına çekerek asıl gündem konusundan uzaklaştıramazsınız." diye seslenen Özkoç, bugünün gündem konularının, vatandaşların yoksulluğu, bunun sonucunda intiharlar, iş dünyasının kayıpları ve Türkiye'nin girdiği çıkmaz olduğunu savundu.

Yaşam tarzları, özgürlükleriyle ilgili herhangi bir gündem maddemiz yok

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize halkımızın yaşam tarzına karşı saygısız olduğumuzu söylüyorsanız, biz halkımızı türbanlısıyla, başörtülüsüyle, başı açık kadınlarıyla, özgür, tüm Türkiye'de demokrasiyi içine sindirmiş güçlü bir Türkiye'nin vatandaşları olarak zaten kucaklıyoruz. Yaşam tarzları, özgürlükleriyle ilgili herhangi bir gündem maddemiz yok. Bu konuyla ilgili Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, büyük bir hassasiyetle, insanların yaşam tarzları konusunda CHP'nin tavrını net şekilde ifade etti, biz de tam arkasında duruyoruz."

Erdoğan: Bunlar kuru özürle geçiştirilecek işler değil

Partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda konuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin gereken cezayı alması gerektiğini söyledi. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Geçmişte Ecevit, yine bir bayan milletvekilimize, şimdi Malezya büyükelçimiz, ona ‘susturun bu kadını’ diye hakaret etmişti. Dün de herhalde oradan ilhamla Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanım'a 'Susturun bu kadını' diyecek kadar ahlaksız, edepsiz diye davranan CHP'nin yetkilileri var. Kimse kusura bakmasın, bu ahlaksızlara prim verecek durumda değiliz.

Tüm grubumuz bir bayan milletvekilimize grup başkanvekilimize saldıracak olan ahlaksız, edepsizlere parlamento içinde gereken cezayı vermesi lazım. Ceza ise ceza. Özür diledi, bıraksınlar bu işi. Bunlar kuru özürle geçiştirilecek işler değil.