Doktor ve hemşirelerden acil serviste köpük partisi! Seks iddialarıyla çalkalanmıştı
Cinsel ilişki iddiasıyla çalkalanan Alaşehir Devlet Hastanesi'nde skandallar bitmiyor. Hastane bu kez acil serviste görevli doktor ve hemşirelerin yaptığı köpük partisiyle gündeme oturmuş durumda.
Geçtiğimiz aylarda cinsel ilişki iddialarıyla gündeme gelen Alaşehir Devlet Hastanesi, bu kez acil servisteki doktor ve hemşirelerin köpük partisi görüntüleriyle çalkalanıyor.
116
Manisa eski milletvekili ve yazar Tevfik Diker, sosyal medya hesabından Alaşehir Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisi çalışanlarının, köpük partisinde çekilen görüntülerini yayımladı.
216
Hemşirelerin ve doktorların birbirlerine köpük sıktığı ve etrafta koşuşturduğu görüntüler burası nasıl bir hastane dedirtiyor.
316
Koşuşmalar, gülüşmeler, havaya kaldırmalar, arkadan kucaklamalar ne ararsan var.
416