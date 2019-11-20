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Görevden uzaklaştırılan Şanlıurfa Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik tutuklandı

Anadolu Ajansı

ŞANLIURFA'da yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik tutuklandı.

ŞANLIURFA Suruç'ta 15 Kasım'da düzenlenen operasyonda 'silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla gözaltına alınan HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Çevik, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şanlıurfa Valiliği, 16 Kasım'da yaptığı açıklamada, hakkındaki terör soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Hatice Çevik'in yerine, Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş'ın görevlendirildiğini bildirmişti.

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