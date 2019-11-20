CHP'li Engin Özkoç'un sözleri sonrası AK Parti harekete geçti!

CHP'li Engin Özkoç'un TBMM'de büyük yankı uyandıran ve tepki çeken sözleri sonrası AK Parti'den açıklama geldi.

AK Parti milletvekilleri, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik kullandığı ifadeleri ortak açıklamayla kınadı.

AK Parti milletvekilleri adına açıklamayı okuyan AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, dün TBMM'de talihsiz bir olay yaşandığını, Meclis'in kendi kuralları, uygulamaları çerçevesinde bu olayın bir neticeye bağlandığını ifade etti.

Türkiye'de insanların hayat tarzlarının, kılık ve kıyafetlerinin, ne yapıp yapmayacaklarının tamamen kendilerine, fikirlerine, inançlarına, dünya görüşlerine ait bir konu olduğunu, onların nasıl davranacakları, ne giyip giymeyecekleri tamamen kendi takdirleri olduğunu belirten Yıldız, "Başkalarının çeşitli kılıklar altında bir otoriteye atıf yaparak insanların ne yapacaklarına karar verme hakkını kendilerinde görmeleri, bu doğrultuda ısrar etmeleri, kendilerini hakikatin otoriteyle teçhiz edilmiş adresi olarak görmeleri, buna uymayan görüntüler karşısında hezeyana kapılarak had bildirmeye kalkışmaları asla kabul edilemez" ifadesine yer verdi.

Ne olmuştu?

TBMM Genel Kurulu’nda, yeni vergi düzenlemelerini de içeren “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” görüşüldü.

Söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, hükümeti eleştirdi.

Zengin: Ecevit değilmiydi el pençe duran?

Tanal’ın konuşmasının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 öncesinde yazar kasaların atıldığını, susuzluğun, yoklukların, yasakların olduğunu söyledi.

Zengin, “17 yıldır da sizin kazanmanıza imkan vermeyen senaryoları burada sıraladınız. Dış politika diyorsunuz ya; Bülent Ecevit değil miydi Clinton’un karşısında el pençe duran? Geldiğimiz seviyeye baktığımızda bunları söylerken biraz haya etmek lazım” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise Zengin’in eski Başbakanlardan Bülent Ecevit’e yönelik sözlerini kınadığını dile getirdi.

Özkoç, “Bu kadar yakışıksız, seviyesiz bir grup başkanvekilinin konuşması gerçekten utanç vericidir. Sayın Ecevit’in nezaketini bilenler biliyor. Bu ithamlarda bulunanların haddini bilerek konuşması gerekiyor. Bu ülkede şehitler için toplanan paranın üzerine oturan bir anlayışın hâlâ kendisini övüyor olmasından hicap duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Zengin: Hiç kimseden nasıl konuşağım konusunda nasihat alacak değilim

Özkoç’un konuşması üzerine yeniden söz isteyen Özlem Zengin, Özkoç’a sözlerini iade ettiğini belirterek, şunları söyledi:

“Ciddiyim, ne yaptığımı biliyorum. Burada konuşulanlar tarihe not düşülmektedir. Eğer siyasetin içerisinde milletvekili olarak, grup başkanvekili olarak, başbakan olarak, cumhurbaşkanı olarak varsanız, hayatta hesap verdiğiniz kadar öldükten sonra da onun içerisindesinizdir. Rahmetli İnönü’den de bahsediyoruz ve iyi yaptığı işlere ‘iyi yaptı’ diyebiliyoruz. İnsanlar vefatından sonra tabu haline gelmiyor. Bu nedenle de hiç kimseden nasıl konuşacağım konusunda nasihat alacak değilim. Bu üslubu da reddediyorum.”

Özkoç'tan skandal sözler: Bu hanımefendiye haddini bildirin! Engin Özkoç’un tekrar söz alarak, “Bülent Ecevit’le ilgili konuşmak sizin haddiniz değildir” sözleri üzerine Zengin, ayağa kalkarak tepki gösterdi. Bunun üzerine Özkoç, TBMM Başkanvekili Celal Adan’a “Lütfen bu hanımefendiye haddini bildirin Sayın Başkan” çağrısında bulununca, CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan birleşime ara verdi.

Özür diledi

Herkesin bu sorumluluk içinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Özkoç, “Az önce kendi içimizde bir tartışma yaşadık. Birbirimize kullandığımız sözler açısından ben onu kıracak, incitecek bir şey söylediysem özür dilerim.” dedi