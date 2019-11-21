Erdoğan'ın resti sonrası yumuşadılar! Merkel'den Türkiye açıklaması: Ben hazırım

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 3,5 milyonun üzerinde sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'ye gerekirse yeni mali yardıma hazır olduğunu söyledi.

Merkel, Avrupa Halk Partisi (EPP) Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Hırvat mevkidaşı Andrej Plenkovic ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamada bulunan Merkel, Hırvatistan ile Almanya'nın gelecek yıl Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını paylaşacağını anımsatarak, Hırvatistan'a dönem başkanlığı süresince destek vereceklerini ifade etti.

Türkiye açıklaması

Hırvatistan sınırda düzensiz göçmenlerle yaşanan sorunlara da değinen Merkel, "Almanya, dış sınırlarını korumak zorunda olan bir ülke olarak sığınmacı ve göçmenler konusunda tecrübeli ancak söz konusu Schengen Bölgesi'nin tam ortasında olan bir ülkeyse durum farklı bir boyut kazanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, şunları söyledi;

Schengen Bölgesi'nin korunmasına büyük önem veriyoruz. Türkiye ile anlaşmamızın sebebi de budur. Doğru bir şekilde diyalog kurabilmemizin tek yolu da bu. Bu konuda üzerine büyük bir sorumluluk alan Türkiye'ye ek yardımda bulunmaya da hazırım.

Erdoğan'ın restinden sonra yumuşadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kapıları açarız" restinin ardından Avrupalı liderlerden ılımlı mesajlar gelmeye başlamıştı.