Fenerbahçe Barcelona’dan fark yedi Obradovic’in sözleri yine olay

Euroleague'de normal sezonun 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Barcelona'ya 89-63'lük skorla mağlup oldu ve bu sezon 7. kez parkeden yenik ayrılarak kabus gibi gidişatına devam etti.

Farkın bir ara 20 sayıya çıkmasının ardından mola alan Obradovic daha önce olduğu yine kameraların önünde oyuncularını iğneledi.

''Rica etsem biraz savunma yapabilir misiniz?”

Geçen hafta basketbolculara küfrettiği için tartışma konusu olan Zeljko Obradovic, Barcelona maçının molasında oyuncularına “Sizlerle böyle konuştuğum için özür dilerim. Lütfen, rica etsem biraz savunma yapabilir misiniz?” sözlerini sarf etti.

''Şu an felaketiz''

Maç sonu açıklamalarda bulunan tecrübeli hoca: ”6 yıl boyunca baştan sona kadar savaşan, her şeyi çok iyi anlayan bir takımdık. Şu an felaketiz. Reaksiyon yaratmamız gerekiyor. Nasıl olacak bilmiyorum ama ben elimden geleni yapacağım. Kesinlikle savaşmadık. Zor bir süreçten geçiyoruz” ifadelerini kullandı.