SON DAKİKA
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti! 4 gün önce de eşini kaybetmişti Haberin devamı.
HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe Barcelona’dan fark yedi Obradovic’in sözleri yine olay

Euroleague'de Barcelona'ya konuk olan Fenerbahçe Beko, parkeden 89-63'lük skorla mağlup ayrıldı. 9 maçta 7.mağlubiyetini alan Fenerbahçe'de koç Obradovic'in sözleri yine geceye damga vurdu.

Euroleague'de normal sezonun 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Barcelona'ya 89-63'lük skorla mağlup oldu ve bu sezon 7. kez parkeden yenik ayrılarak kabus gibi gidişatına devam etti.

Farkın bir ara 20 sayıya çıkmasının ardından mola alan Obradovic daha önce olduğu yine kameraların önünde oyuncularını iğneledi.

''Rica etsem biraz savunma yapabilir misiniz?” 
Geçen hafta basketbolculara küfrettiği için tartışma konusu olan Zeljko Obradovic, Barcelona maçının molasında oyuncularına “Sizlerle böyle konuştuğum için özür dilerim. Lütfen, rica etsem biraz savunma yapabilir misiniz?” sözlerini sarf etti.

''Şu an felaketiz''
Maç sonu açıklamalarda bulunan tecrübeli hoca: ”6 yıl boyunca baştan sona kadar savaşan, her şeyi çok iyi anlayan bir takımdık. Şu an felaketiz. Reaksiyon yaratmamız gerekiyor. Nasıl olacak bilmiyorum ama ben elimden geleni yapacağım. Kesinlikle savaşmadık. Zor bir süreçten geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Serdar Ali Çelikler: Obradovic küfür edemez yollar ayrılmalı Fenerbahçe Rusya'da dondu Obradovic oyuncularına küfür yağdırdı
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cinnet geçiren lokanta çalışanı ortalığı kana buladı! Ölü ve yaralılar var
Erdoğan'ın resti sonrası yumuşadılar! Merkel'den Türkiye açıklaması: Ben hazırım
Başkan Erdoğan 'Tarım Orman Şurası' sonuç bildirgesini açıklayacak
"Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" iddiasına yanıt
CHP'li Engin Özkoç'un sözleri sonrası AK Parti harekete geçti!
Çavuşoğlu'ndan, AP Başkanı'na, 'İkiyüzlü, Yüzüme karşı söyleyemedi'
ÖNCEKİ HABERLER
İdlib'de kampa füzeli saldırı: 12 ölü
Tokat'ta feci Kaza!.. Aracın kopan kapısından yola fırladı!
AB skandal karar için toplanıyor
Afrin'de şehitlerin cenazesini kaçıran PKK'lı terörist tutuklandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Siyanür satışına yasak getiriyoruz
Osman Gazi'nin çocukları kimdir oğlu Orhan Gazi'ye vasiyeti
Yorumlar