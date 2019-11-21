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İdlib'de kampa füzeli saldırı: 12 ölü

İran destekli grupların Suriye'nin İdlib kentinde zorla yerinden edilenlerin barındığı bir kampa düzenlediği füze saldırısında çoğu çocuk 12 sivil hayatını kaybetti. Füze saldırısında yaralananlar Türkiye'ye getirildi.

Suriye'de İran destekli grupların, Halep'in güney kırsalındaki Azzan Dağı'nda bulunan üssünden İdlib'deki kamplara saldırı düzenledi. Çoğu çocuk 12 sivil yaşamını yitirdi.

Saldırı Azzan Dağı'nda bulunan üsten

Suriye'de İran destekli gruplar, İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içerisinde yer alan, sığınmacı kampına füzeyle saldırdı. Saldırının yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Azzan Dağı'nda bulunan üsten gerçekleştirildiği açıklandı. Ekipler arama kurtarma ve yangın söndürme çalışmaları için seferber oldu. 

Çok sayıda yaralı çocuğun tedavisi sürüyor

Yaralılardan bazıları, ambulanslarla Cilvegözü sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaparak Reyhanlı ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu yaralıların tedavisi sürüyor.

Türkiye'nin Suriye sınırındaki sağlık birimleri yaralılar için alarma geçirildi. Bu saldırıdan birkaç saat önce de yine İdlib'de, Rus uçaklarının saldırısında 4'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İblid gerginliği azaltma bölgesinde, Esad rejimi ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil hayatını kaybetti.

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