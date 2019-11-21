Tokat'ta feci Kaza!.. Aracın kopan kapısından yola fırladı!

TOKAT’ta sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobilin kopan kapısında yola fırlayan kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgilere göre, Tokat Niksar karayolu Bakışlı köyü mevkisinde şehir merkezinde seyir halinde olan İ.A. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisi ile otomobilin ön kapısı yerinden koparken açılan kapıdan Neriman Akkuş yola fırladı. Sağlık ekipleri Akkuş’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile birlikte 3 kişi Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Akkuş’un cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.