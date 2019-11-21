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Sneijder: İsteseydim Messi Ronaldo gibi olurdum

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder kendisini Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile mukayese etti.

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Wesley Sneijder ülkesi Hollanda'da konuştu.

FOX Sports'ta, Ajax'tan eski takım arkadaşı Kenneth Perez ile söyleşi yapan Sneijder, kendisini Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile kıyasladı. Perez, Sneijder'a neden Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede olamadığını sordu.

''Kendimi %100 verseydim onlarla aynı konumda olurdum''
Sneijder ise ''Kendimi %100 verseydim onlarla aynı konumda olurdum, bunu biliyorum. Ancak ben bunu istemedim. Pişman değilim çünkü başaramadığım için değil, istemediğim için olmadı'' şeklinde yanıt verdi.

Kariyeri başarılarla dolu
2010 senesinde kariyerinin zirvesini yaşayan Hollandalı efsane, ülkesiyle Dünya Kupası ikinciliğinin yanı sıra Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. 

4,5 sezon Galatasaray forması giymişti
Sneijder o yıl Ballon d'Or'a aday gösterilmiş ancak ödülü Messi kazanmıştı. Geçtiğimiz yaz kramponlarını asan Sneijder, 2013-17 yılları arasında Süper Lig'de 4,5 sezon Galatasaray forması giymişti.

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