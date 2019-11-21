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Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti! 4 gün önce de eşini kaybetmişti Haberin devamı.
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Yaşar Büyükanıt'tan son dakika vefat haberi! 4 gün önce de eşini kaybetmişti

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Yaşar Büyükanıt'tan son dakika acı haber geldi. 25'inci Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Anıt hayatını kaybetti.

Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın son dakika vefat haberi geldi. Anıt bugün saat 06.05'de, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayata gözlerini yumdu.

İstanbul Maçka’daki Acıbadem Hastanesi’nde tedavi gören 79 yaşındaki Yaşar Büyükanıt 4 gün önce eşi Filiz Büyükanıt’ı kaybetmiş, eşinin salı günü yapılan cenaze törenine de hasta olduğu için katılamamıştı.

Cenaze programı netleşmedi

Yaşar Büyükanıt’ın cenazesi ile ilgili program hazırlığı hemen başladı.

Büyükanıt’ın pazar günü toprağa verilmesi planlandı ancak kesin tarih için Genelkurmay’ın görüşü bekleniyor.

Yaşar Büyükanıt ve eşi Filiz Büyükanıt

Yaşar Büyükanıt kimdir?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25’inci Genelkurmay Başkanı olan, Orgeneral Yaşar Büyükanıt, 1940 yılında İstanbul’da doğdu.1961 yılında Kara Harp Okulundan, 1963 yılında Piyade Okulundan mezun oldu.

1970 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde Takım ve Bölük Komutanlığı yapan Orgeneral Büyükanıt, 1972 yılında Kara Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra şu görevlerde bulundu:

6’ncı Piyade Tümeninde Harekât Şube Müdürlüğü, Kara Harp Akademisinde Öğretim Üyeliği, Belçika/Mons’ta Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Yüksek Karargâhında (SHAPE) İstihbarat Daire Temel İstihbarat Şubesi Kuvvet ve Sistem Kısım Amirliği, Genelkurmay Personel Daire General-Amiral Şubesinde Kısım Amirliği ve Şube Müdürlüğü, Kuleli Askerî Lisesi Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı.

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