Yılmaz Vural'dan yabancı konusuna bomba yorum: Hainliktir

Teknik direktör Yılmaz Vural, ''Bir ülkede 18-20 milyon genç varsa ve siz yabancı konusunda ısrar ediyorsanız bu tamamen hainliktir.'' dedi.

Yeşil sahaların fenomen teknik direktörü Yılmaz Vural, Türk futbolu ile ilgili gündeme oturacak açıklamalarda bulundu.

Akşam'a konuşan Yılmaz Vural, ''Futbol ile ilgili kural koyucular, futbolcu yetiştirenler, yönetenler… Belli tesadüfler denk geliyor. Baktığımızda bu çocuklara bu ligde oynanmaz gözüyle bakılıyordu. Zeki, İstanbulspor 2. Ligdeydi; Çağlar, Altınok’taydı… Futbol oynamak o kadar zor bir şey değil. Ben buradan halkımıza şunu söylemek istiyorum… Geleceğin meslekleri sanat ve sporla ilgilidir. Çünkü bu iki dal robotlaşamaz. Dünya robotlaşırken sanat ve spor da robotlaşamaz. Eskiden köprüden geçerken bilet kesenler vardı. Artık yok. Ailelere tavsiyem çocuklarını spora ve sanata yönlendirsinler.'' dedi.

Milli takım veya 4 büyüklerin başında görev almamanız ile ilgili çok soru aldınız bugüne kadar… Yılmaz Vural deyince de bu konu hep gündemde… Neden olmuyor?

Türk futbolunda yeteneğe değil itaate görev veriyorlar. Yani sizin performansınız ve özelliklerinizden çok itaat kültürü ile denileni yapan birini tercih ediyorlar. Dolayısıyla sizin kendinizden bir şey katma şansınız olmuyor. Eğer CV ile liyakat ile bir iş yapılacaksa gelişimi o zaman kat ederiz. Çünkü antrenörü seçerken “bizden daha iyi” diye değil de “bizim çocuk” diye getirirseniz yerinizde sayarsınız. O yüzden sıkıntı burada…

“Köyün delisi” muamelesi yapılıyor

Şu anda futbolun dışındayım. Bu kadar eğitim aldım, yazık, duruyor kenarda… Hiçbir menfaat düşünmeden ne öğrendiysem bu alanda elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü ülkemi seviyorum. Tabii bu durum devam ettikçe öyle bir noktaya geliyorsunuz ki, “köyün delisi” muamelesi yapılıyor. Söylediğiniz artık magazinsel boyutta gündeme gelmeye başlıyor. Bir insana derler ya 40 kere dersen olur diye... Sanki kendimi böyle bir konumda gibi hissediyorum. Dinleyenler, taraftarlar beni anlıyor ama bu işi organize eden arkadaşlar beni anlamamakta ısrar ediyor.

''Bu tamamen hainliktir''

Türkiye futbolu bir sisteme hizmet ediyorsa, bu sistem gücü elinden bırakmamak adına “her şey mubahtır” anlayışıyla yaklaşıyor. Bu ne vatanseverliktir ne başka bir şeydir… Tabii ki bu sistem bir yerde bitecek ama çok zaman kaybettik. Ülkemizde gençliğe çok saygısız ve sorumsuz davrandığımızı düşünüyorum. Eğer bir ülkede 18-20 milyon genç varsa ve siz yabancı konusunda ısrar ediyorsanız bu tamamen hainliktir. Ülke gencine olan saygısızlıktır diye düşünüyorum.

'Spor yorumculuğunu kabzımallar bile yapıyor''

''Yorumcu filan değilim.'' diyen Vural, ''Çok istiyorlar ama olmak istemiyorum. Arkadaşını, yöneticiyi, oyuncuyu kritik etmek zorundasın. Yapılacak iş değil. Spor yorumculuğunu kabzımallar bile yapıyor.'' ifadelerini kullandı.