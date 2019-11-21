SON DAKİKA
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti! 4 gün önce de eşini kaybetmişti Haberin devamı.
HABER /  SPOR

Zlatan Ibrahimovic'in yeni adresi belli oluyor

Milan, eski golcüsü Zlatan Ibrahimovic'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İsveçli yıldız eski kulübüne dönebilir.

MLS'den ayrılan ve adı Tottenham ile anılan Zlatan Ibrahimovic ikinci kez Milan forması giyebilir. İtalyan ekibi, İsveçli yıldızı kadrosuna katmak için temaslara başladı.

1,5 yıllık sözleşme
Sky Sport Italia'nın haberine göre Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola ile İtalyan kulübünün temsilcileri transfer için ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Zlatan Ibrahimovic'in taleplerinin oldukça yüksek olmasına rağmen İtalyan basını, Milan'ın İsveçli futbolcuya 1,5 yıllık sözleşme imzalatma konusunda istekli olduğunu öne sürdü.

Bologna'nın ilgisi devam ediyor
Tarafların önümüzdeki günlerde görüşmelere devam edeceği aktarılırken Serie A'nın bir diğer ekibi Bologna'nın da Ibrahimovic'e olan ilgisi devam ediyor. 38 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic daha önce 2010-12 yılları arası iki sezon Milan'da forma giymiş, kırmızı-siyahlılarla Serie A şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupa kazanmıştı

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yaşar Büyükanıt'tan son dakika vefat haberi! 4 gün önce de eşini kaybetmişti
Fenerbahçe Barcelona’dan fark yedi Obradovic’in sözleri yine olay
Cinnet geçiren lokanta çalışanı ortalığı kana buladı! Ölü ve yaralılar var
Erdoğan'ın resti sonrası yumuşadılar! Merkel'den Türkiye açıklaması: Ben hazırım
Başkan Erdoğan 'Tarım Orman Şurası' sonuç bildirgesini açıklayacak
"Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" iddiasına yanıt
ÖNCEKİ HABERLER
SİHA'lar Suriye'de 7 YPG'li teröristin tepesine bindi
Bakan Süleyman Soylu'dan 'Rabia Naz' açıklaması! Baba işi kapatmakla suçladı
Yaş çay ürünü için kilogram başına 13 kuruş fark ödenecek
Fed faiz indirimine neden olarak ticaret savaşını gösterdi
Sneijder: İsteseydim Messi Ronaldo gibi olurdum
Doktor ve hemşirelerden köpük partisi! Cinsel ilişki iddialarıyla çalkalanmıştı
Yorumlar