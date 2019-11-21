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Sağlık Bakanlığı'ndan önemli değişiklik! Hastanelerde yedek randevu dönemi

Sağlık Bakanlığı randevusuna gitmeyen vatandaşların en çok olduğu sağlık kuruluşları ve saatler belirleyerek Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde yeniliğe gitti. Bakanlık belirlenen zaman dilimleri için yedek randevu vermeye başladı.

MHRS bir gün önce randevuyu hatırlatarak, vatandaşa "Randevunuza gidecekseniz telefonunuzun 1 numaralı tuşuna gidemeyecekseniz 2 numaralı tuşuna basın" uyarısı yapıyor.

Randevunun iptal edilmesi halinde sistem yedek olarak kayıt edilen kişiyi arıyor. Bakanlık mobil uygulamadan alınan randevular için barkod sistemini de devreye soktu. Böylece vatandaş kayıt bankosuna gitmeden doktorun kapısına gidebilecek.

Sağlık Bakanı detayları açıkladı

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç’in haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yeni yazılımlarımız sayesinde tespit ettiğimiz zaman boşluklarından faydalanarak buralarda yeni randevu oluşturmaya başladık. Şu an son derece iyi işliyor. Randevu aldığı halde gelemeyenlerin yarattığı boşluğu diğer hastalarımıza tahsis etmiş oluyoruz. Barkod sistemi sayesinde de hastanelerde geçirilen süreyi ve beklemeleri azaltmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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