Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt kimdir Dolmabahçe'deki sır görüşme neydi
Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti. 2006'da Genelkurmay Başkanı olan Büyükanıt özellikler Erdoğan'la yaptığı Dolmabahçe görüşmesiyle akıllara kazındı. Peki Yaşar Büyükanıt kimdir? Herkesin merak ettiği Dolmabahçe'deki sır görüşmede neler konuşuldu. İşte Büyükanıt'ın hayatı...
Önceki gün eşini toprağa veren 25'inci Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, bugün saat 06.05'de, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayata veda etti.Yaşar Büyükanıt, rahatsızlığından dolayı eşinin cenaze törenine katılamamıştı.
79 yaşında hayatını kaybetti
İstanbul Acıbadem Hastanesi’nde tedavi gören 79 yaşındaki Yaşar Büyükanıt geçen salı günü de eşi Filiz Büyükanıt’ı kaybetmiş, cenaze törenine de hastanede bulunduğu için gelememişti. Yaşar Büyükanıt’ın cenazesi ile ilgili program hazırlığı hemen başladı.
Yaşar Büyükanıt, cumartesi Selimiye Camii'inde kılıncak öğle namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
Ecevit'in güvenlik danışmanlığını yaptı
Büyükanıt Ecevit'in ölümünde “Korgeneral rütbesinde, Genelkurmay Harekat Başkanlığını yaparken, aynı zamanda Başbakanlık güvenlik danışmanıydım. Bu nedenle yakından tanıma imkanım oldu. Sayın Ecevit'i yakından tanımış olmam nedeniyle duyduğum acı da büyük oldu” diye konuşmuştu.
27 Nisan E- Muhtırası onun döneminde verilmişti
Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti'nın adayı olarak gösterilen Abdullah Gül, TBMM'de yapılan seçime 368 milletvekilinin katıldığı ilk turda 357 oy almıştı.Seçimin olduğu günün gece yarısında Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde saat 23.17'de e-bildiri yayınlanmıştı. Laiklik vurgusu yapılan bildiride dönemin Hükümeti açıkça hedef alındı. Bildiride, "Bu durum, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından endişe ile izlenmektedir. Unutulmamalıdır ki, Türk Silahlı Kuvvetleri bu tartışmalarda taraftır ve laikliğin kesin savunucusudur" denilmişti. Dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, ilerleyen yıllarda söz konusu bildiriyi kendisinin bizzat hazırladığını söyledi.