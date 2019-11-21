Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt kimdir Dolmabahçe'deki sır görüşme neydi

27 Nisan E- Muhtırası onun döneminde verilmişti

Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti'nın adayı olarak gösterilen Abdullah Gül, TBMM'de yapılan seçime 368 milletvekilinin katıldığı ilk turda 357 oy almıştı.Seçimin olduğu günün gece yarısında Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde saat 23.17'de e-bildiri yayınlanmıştı. Laiklik vurgusu yapılan bildiride dönemin Hükümeti açıkça hedef alındı. Bildiride, "Bu durum, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından endişe ile izlenmektedir. Unutulmamalıdır ki, Türk Silahlı Kuvvetleri bu tartışmalarda taraftır ve laikliğin kesin savunucusudur" denilmişti. Dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, ilerleyen yıllarda söz konusu bildiriyi kendisinin bizzat hazırladığını söyledi.