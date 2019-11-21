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Fatih Terim'in gözden çıkardığı Belhanda isyan bayrağını çekti

Galatasaray'da gözden çıkarılan Belhanda, "Kadro dışı bıraksalar bile ayrılığı düşünmüyorum. Burada ailemle beraber çok mutluyum. Sözleşmemin bitimine kadar 1.5 yıl daha buradayım" dedi.

Galatasaray yönetimi, geçtiğimiz günlerde menajer William D'Avilla ile görüşerek Faslı yıldıza kulüp bulmasını istemişti. Ancak bu gelişme sonrası Belhanda'dan şok bir tepki geldiği ortaya çıktı. Yıldız futbolcu, yönetime "Hiçbir yere gitmiyorum" mesajı yolladı.

''1.5 yıl daha buradayım" 
Belhanda'nın, "Kadro dışı bıraksalar bile ayrılığı düşünmüyorum. Burada ailemle beraber çok mutluyum. Sözleşmemin bitimine kadar 1.5 yıl daha buradayım" dediği öğrenildi. Bu tavır, yönetimin de tüm planlarını alt üst etti. Şimdi Sarı-Kırmızılıların ne yapacağı merak konusu.

3 milyon 350 bin Euro maaş alıyor
Belhanda'nın Galatasaray'dan ayrılmak istememe nedenlerinden birisi de 3 milyon 350 bin Euro'luk maaşı... Faslı futbolcu özellikle Avrupa'da hiçbir kulüpte bu parayı kazanamadığını düşünüyor.

Fatih Terim gözden çıkardı
Fatih Terim daha önce arkasında durduğu Belhanda'yı defterden silmiş durumda. Faslı yıldız bunu bilmesine rağmen kalmak istiyor.

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