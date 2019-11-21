Türkiye Milli Takımı Cristiano Ronaldo'dan kurtuldu

EURO 2020 gruplarında yer alacak 20 takım kesinleşti. Portekiz’le birlikte 3. torbada yer alan Türkiye grup aşamasında Ronaldo’ya rakip olmayacak.

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) grup kura çekimi öncesi takımların yer alacağı torbaları resmen açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, EURO 2020 gruplarının kurasında 24 ülke 4 torbada yer alacak. Elemeler vasıtasıyla EURO 2020'ye direkt katılma hakkı kazanan 20 takımın yanı sıra turnuvada mücadele edecek son 4 ekip, Mart 2020'deki UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak.

Ronaldo'dan kurtulduk

A Milli Futbol Takımı’nın üçüncü torbadan gireceği EURO 2020 finalleri kura çekimi 30 Kasım’da Romanya’nın başkenti Bükreş’te yapılacak. Türkiye, Portekiz’le aynı torbada yer aldığı için grup aşamasında Ronaldo’yla rakip olmayacak.

EURO 2020’ye katılacak son 4 takım ise Mart 2020’de oynanacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak. EURO 2020 için son 4 bilet için 16 ülke mücadele edecek.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 30 Kasım'da gerçekleştirilecek ve A Milli Futbol Takımı'nın üçüncü torbadan gireceği EURO 2020'nin kura çekiminde torbalar şu şekilde oluştu:

1. torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna

2. torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya

3. torba: Portekiz, Türkiye, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya

4. torba: Galler, Finlandiya, UEFA Uluslar A, B, C ve D liglerinin play-off galipleri

Playoff kuraları ise yarın İsviçre’nin Nyon kentinde çekilecek. Çekişmeli maçlara sahne olacak play-off turu sonrası EURO 2020’ye katılacak 20 takım resmen belli olmuş olacak.