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Dolar artan risk iştahıyla Ekim'den beri en düşük seviyesini gördü

Dolar artan risk iştahıyla, kuru gece 5.68'leri görerek ekim ayından bu yana en düşük seviyesine dokundu. Dolar/TL günde 5.7014 TL'den başladı.

Dolar/TL hafta başından itibaren başlayan düşüş eğilimini devam ettiriyor. Dolar/TL dün en düşük 5.6860'a kadar geriledikten sonra döndü ve 5.6998'den kapandı.

Dolarda son durum

Fed Açık Piyasa Komitesi tutanağı

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 29-30 Ekim tarihli toplantısına ait tutanaklar yayımlanırken tutanaklarda, "Önemli değişiklik olmadığı sürece indirim sonrası faiz uygun seviyede. Fed üyelerine göre negatif faiz ABD için uygun bir araç değil. Bir çok üye enflasyon beklentilerinin daha fazla düşmesinden endişeli" ifadeleri dikkat çekti.

İyimser seyir TL'yi destekliyor

Küresel piyasalarda, Fed'in parasal gevşemeye gitmesinin ardından gelişmekte olan ülkelere yönelik zaman zaman görülen iyimser seyir TL'yi destekliyor.

Altında son durum

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