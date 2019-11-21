Yaşar Büyükanıt kimdir ölüm sebebi ne eşi ve kızı kimdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri TSK’nın 25'inci Genelkurmay Başkanı olan, Orgeneral Yaşar Büyükanıt 79 yaşında hayatını kaybetti. 4 gün önce eşi Filiz Büyükanıt'ı kaybeden Yaşar Büyükanıt'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Yaşar Büyükanıt ölüm sebebi ne, kızı Bengü Büyükanıt kimdir? İşte Yaşar Büyükanıt hakkında merak edilenler...

Yaşar Büyükanıt 79 yaşında kalp yetmezliği sonucu bugün hayatını kaybetti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25'inci Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın vefatının ardından Yaşar Büyükanıt kimdir, neden öldü, hastalığı neydi ve Yaşar Büyükanıt'ın kaç tane çocuğu var araştırması başladı. Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt 4 gün önce vefat etmiş, Yaşar Büyükanıt rahatsızlığından dolayı cenazeye katılamamıştı. Yaşar Büyükanıt'ın Bengü adında bir kızı var.

YAŞAR BÜYÜKANIT KİMDİR: Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25'inci Genelkurmay Başkanı olan, Orgeneral Yaşar Büyükanıt, 1940 yılında İstanbul'da doğmuş, 1961 yılında Kara Harp Okulundan, 1963 yılında Piyade Okulundan mezun olmuştur.

Yaşar Büyükanıt eşini 4 gün önce kaybetmişti.

1970 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde Takım ve Bölük Komutanlığı yapan Orgeneral BÜYÜKANIT, 1972 yılında Kara Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra; 6'ncı Piyade Tümeninde Harekât Şube Müdürlüğü, Kara Harp Akademisinde Öğretim Üyeliği, Belçika/Mons'ta Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Yüksek Karargâhında (SHAPE) İstihbarat Daire Temel İstihbarat Şubesi Kuvvet ve Sistem Kısım Amirliği, Genelkurmay Personel Daire General-Amiral Şubesinde Kısım Amirliği ve Şube Müdürlüğü, Kuleli Askerî Lisesi Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.

Yaşar Büyükanıt kızı Bengü Büyükanıt ile birlikte



1988 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ve İtalya/Napoli'de NATO Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığında (AFSOUTH) İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış, 1992 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile Genelkurmay Genel Sekreterliği ve Kara Harp Okulu Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 1996 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile 7'nci Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay Harekât Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 2000 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile Genelkurmay II'nci Başkanlığı, 1'inci Ordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 28 Ağustos 2006 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 30 Ağustos 2008 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

Orgeneral Büyükanıt; TSK Şeref Madalyası, TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, İtalya Şeref Nişanı, ABD Liyakat Madalyası, Pakistan İmtiyaz Nişanı ve Kore Cumhuriyeti Tongil Liyakat Madalyası sahibidir. Büyükanıt, 21 Kasım 2019 Perşembe günü 79 yaşında vefat etti.