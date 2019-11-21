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Annesi şikayet etti! Rabia Naz'ın babası için karar

GİRESUN Eynesil'de geçen yıl 11 yaşında şüpheli şekilde ölen Rabia Naz'ın babaannesi Fikriye Vatan'ın şikayeti üzerine, oğlu Şaban Vatan'ın evine bir ay süreyle yaklaşmaması yönünde Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca tedbir kararı alındı.

Rabia Naz Vatan'ın babaannesi Fikriye Vatan, jandarmaya oğlu Şaban Vatan tarafından tehdit edildiğine dair şikayette bulundu. 

"Hakaret ve tehditlerde bulundu"

Fikriye Vatan, ifadesinde, oğlu Şaban Vatan'ın halen ikamet ettikleri Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesindeki evine ara ara geldiğini, kendisi ile büyük oğlu Muhammet Vatan'ı kastederek, "kızımı siz öldürdünüz, nasıl can vereceksin, öleceğini mi zannediyorsun, diğer oğluna sahip çıkıyorsun ama bana sahip çıkmıyorsun, oğlun Muhammet'i öldüreceğim" şeklinde hakaret ve tehditlerde bulunduğunu, yine yaklaşık bir ay önce de evde bulunan ruhsatsız av tüfeğini gizlice aldığını ileri sürdü.

"Korkuyorum evime gelmesin"

Şaban Vatan'ın, torununun ölümünden kendisi ve büyük oğlunu sorumlu tuttuğunu kaydeden Fikriye Vatan, bu davranışları ile tehditlerinden rahatsız olduğunu, kendisine zarar vermesinden korktuğu gerekçesiyle oğlu Şaban Vatan'ın evine gelmesini istemediğini aktardı. 

1 ay yaklaşmama kararı alındı

Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fikriye Vatan'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Şaban Vatan'ın annesinin evine bir ay süreyle yaklaşmaması konusunda tedbir kararı alındı.

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