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Beştepe'ye çıkan CHP'li kim? Kemal Kılıçdaroğlu biliyorum dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü Yazarı Rahmi Turan'ın gündeme bomba gibi düşen 'CHP'li bir isim, partisinin genel başkanlığı için Erdoğan'la görüştü' iddiasını yorumladı. Kılıçdaroğlu 'Gidenleri biliyorum. Okuduğumda doğrudur dedim.' dedi.

CHP'li lideri Kılıçdaroğlu, FOX TV’de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk oldu.

Sözcü yazarı Rami Turan'ın dünkü çok konuşulan yazısında, CHP'li bir ismin Beştepe'de Erdoğan'la görüştüğünü ve Erdoğan'ın bu ismi CHP genel başkanı yapmak istediğini iddia etmişti. Kılıçdaroğlu iddiayla ilgili ilk kez bir yorumda bulundu.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

Ben şaşırmadım efendim. Doğrudur… CHP’yi nasıl dağıtırız diye çalışan ekipleri var. Arkadaşlarıma, partililere söyledim. Adamlar tutuldu, paralar verildi biz bunu gayet iyi biliyoruz. Akıl var mantık var, başka işin mi gücün mü yok.

Erdoğan, CHP’yi dağıtmak için elinden geleni yapıyor. Devletin en kilit isimlerini devreye sokuyor.

'Gidenleri biliyorum'

Saray’a gidenleri biliyorum. Okuduğumda doğrudur dedim. İsim vermek istemiyorum. Her konuda konuşan Erdoğan bu konuda neden konuşmuyor.”
Kılıçdaroğlu bugün Çalar Saat'te İsmail Küçükkaya'nın konuğuydu

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